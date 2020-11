Медицина идет на поправку

Коэффициент удовлетворенности приморцев региональным здравоохранением продолжает расти

Коэффициент удовлетворенности приморцев региональным здравоохранением продолжает расти Большую роль в этом играет улучшение качества обслуживания, международное сотрудничество, непрерывное обучение медиков и постоянное развитие высокотехнологичной медицины. Все это проходит в рамках национальных проектов и государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы. Поликлиника тоже начинается с вешалки «Показатель удовлетворенности человека медициной достаточно субъективен, - объясняет директор департамента здравоохранения администрации Приморского края Виктор ФИСЕНКО. - Бывает, что медицинская услуга была оказана качественно, а в гардеробе нахамили. Общее впечатление испорчено. На выходе он поставит два балла из пяти этой медицинской организации. На самом деле, к качеству медицинской помощи это не имеет никакого отношения. Это имеет отношение к деонтологии и вопросам комфорта. У нас есть проект «Бережливая поликлиника», который нацелен на исправление этой ситуации. В этом году запланировано открытие порядка 20 объектов в рамках бережливых технологий. Пациенты будут приходить в светлый, просторный холл с удобными креслами. Смогут получать информацию в регистратуре по типу ресепшен, а не в маленьком окошке. Организация по типу работы в «Сбербанке», где есть электронная очередь, нет толпы. Запись через интернет тоже позволяет повысить уровень комфорта. Ты не должен приходить в шесть утра, с боем прорываться за талончиком, а потом еще четыре часа ждать приема. Даже такие организационные шаги повлекут рост доли удовлетворенности граждан. Эти изменения будут четко видны людям. В плане комфорта и сервиса нам есть чему поучиться у частных организаций». На 16-м Тихоокеанском медицинском конгрессе губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО рассказал о промежуточных итогах этого проекта. «В 2016 году этот проект был пилотным, в 2018 году реализовывался как приоритетный, а в 2019-м стал частью федерального проекта.19 поликлиник в Приморье уже принимают в нем участие», - отметил губернатор. Медицина к нам приходит Специально для диагностики и диспансеризации жителей отдаленных населенных пунктов работает мобильный диагностический комплекс «Здоровье». Он оснащен всем необходимым оборудованием и может применяться в любых климатических и географических условиях. Автопоезд добирается даже в самые отдаленные и северные районы края - Пожарский и Тернейский. В составе автопоезда «Здоровье» работают два врача терапевта, хирург, гинеколог, невролог, офтальмолог, эндокринолог, стоматолог, врач ультразвуковой диагностики, фельдшер клинико-диагностической лаборатории. Основная цель, которая стоит перед медиками, - выявить хронические неинфекционные заболевания, являющиеся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения. Не менее важной миссией считается обеспечение ранней диагностики жителей. Основной профиль работы бригады для взрослых - выявление онкологических заболеваний. Врачи автопоезда действительно выявляют патологии, о которых до этого момента не знал человек. Это позволяет начать лечение до обострения болезней или их перехода в критические формы. Анна ДРОБОТ, руководитель врачебной бригады автопоезда «Здоровье»: «Работа автопоезда направлена на выявление онкопатологий видимой локализации. По этой причине, граждане проходят всех специалистов. Самый желанный вид обследования - это УЗИ. У нас онконастороженность. При обследовании мы обращаем внимание на слизистые полости рта, кожу, молочные железы у женщин. Особое внимание уделяем УЗИ внутренних органов, например, поджелудочной железы и почек. Гинекологические обследования также важны при выявлении таких заболеваний. У одной трети обследованных пациентов за годы работы автопоезда обнаружены новообразования. Не всегда они являлись злокачественными. Были и липомы, и кисты. Всех мы направляем на дообследование к онкологам, урологам или маммологам». Жители поселка рады, что могут пройти обследование у узких специалистов. «Это очень удобно, - утверждает пациентка автопоезда «Здоровье» Дарья ГОНЧАРУК. Не у всех жителей поселка есть время и деньги, чтобы ездить к узким специалистам во Владивосток. Я посетила стоматолога в Артеме, он поставил мне не совсем корректный диагноз. Сегодня на приеме врач более подробно разобрал мою проблему и дал понятные рекомендации». Прорыв по всем медфронтам Удовлетворенность сферой здравоохранения невозможна, если какое-то направление медицины в регионе отсутствует или не развито. Такими «ахиллесовыми пятами» для Приморского края до недавнего времени были реабилитация и паллиативная помощь. В нашем понимании, реабилитация начинается, когда ты выписываешься из больницы и привыкаешь к обычной жизни с посторонней помощью. На самом деле, реабилитация начинается с палаты реанимации. Главный принцип реабилитации - «чем раньше она начата, тем большего эффекта мы достигнем». Чем раньше подключается бригада реабилитологов, тем выше вероятность, что пациент покинет лечебное учреждение с минимумом последствий. «В марте утверждена должность главного краевого внештатного специалиста по нейрореабилитации, - рассказывает Виктор Фисенко. - Им стал главный врач ВКБ № 1 Евгений Шестопалов. Месяц назад его проект по нейрореабилитации был отмечен в Москве. Премию вручал главный внештатный невролог Москвы. Это серьезный прорыв. Мы будем продолжать заниматься этим направлением. Пациента могут спасти и оставить в живых. Но нам ведь важно вернуть полноценного члена общества с минимумом негативных последствий. Вполне возможно вернуть человеку работоспособность. В рамках развития этого направления губернатор Приморского края проинспектировал все учреждения восстановительного лечения. В 2020-2021 годах им будут выделены средства на ремонт и реконструкцию зданий в некоторых случаях.» Развитие же паллиативной помощи и вовсе стало одним из приоритетных на этот год. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко пригласил в регион учредителя благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анну Константиновну Федермессер. «Она со своей командой проинспектировала наши учреждения, - объяснил Виктор Фисенко. - У нас сейчас в Надеждинском районе, Яковлевке и Дальнереченске есть паллиативные койки. В городе Владивостоке их нет, но есть койки сестринского ухода. Когда мы изучаем структуру пациентов, которые находятся на этих койках, то нередко приходим к выводу, что они несут социальную функцию. Все-таки, основная функция паллиативной койки – это обеспечение обезболивающими наркотическими препаратами пациентов, которые находятся в терминальной стадии. Это облегчение страданий. Анна Федермессер обратила наше внимание на необходимость развития паллиативной помощи на дому. Часто родственники больных людей понимают весь исход, но им хочется, чтобы человек «ушел» дома. Это правильно, пациентам легче находиться в окружении близких людей. С учетом того, что в России за последние три года был совершен прорыв в вопросах применения обезболивающих лекарственных препаратов, а на рынке появились медицинские изделия для поддержания функций дыхания, то этот выбор становится проще. Пациенту выдают такой дыхательный аппарат, посещают его. Сейчас в крае только одна точка, у которой сформирована бригада паллиативного патронажа. Это поликлиника № 6. Сейчас, на базе этой поликлиники будет создано целое отделение, которое будет заниматься патронажем паллиативных больных. Эти формы выездной работы не отменяют необходимости создания коек. На данный момент у нас около 30 коек, а по нормативам должно быть около 190. Мы будем стремиться выполнить этот норматив. Также, в этом году на базе Детской краевой больницы № 2 запланировано открытие целого детского паллиативного отделения». КСТАТИ Зазываем китайских фармацевтов В начале апреля Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта организовало бизнес-миссию руководства одной из китайских фармкомпаний в регионы Дальнего Востока. Представители посещали потенциальные площадки для строительства, встречались с краевыми правительствами, ресурсоснабжающими компаниями и регуляторами. Компания планирует реализовать на Дальнем Востоке проект по строительству современного завода по производству антибиотиков. Предполагается комплексное строительство систем очистных сооружений в соответствии с требованиями и нормами РФ, систем контроля качества, систем хранения и транспортировки. Завод позволит создать высокотехнологичные рабочие места и развить фармацевтические компетенции на Дальнем Востоке. Предприятие станет гарантированным покупателем большого объема сырья – кукурузного крахмала, соевого масла, глюкозы. Данное производство будет катализировать развитие сельского хозяйства, запуская новые проекты в отрасли, а также проекты по переработке сельскохозпродукции. Агентство привлекло инвестора, выбрало несколько потенциальных площадок в соответствии с требованиями к строительству завода совместно с регионами ДФО, подготовило детальные ответы на вопросы инвестора. Переговоры и работа с инвестором идут с февраля 2017 года. Это важный проект для Дальнего Востока, который может стать первым заводом по производству фармсубстанций. Проект направлен на импортозамещение и способствует реализации стратегии «Фарма-2020». Сейчас проработана большая часть технических вопросов, идет поиск площадки под производство. На фото: Приморская медицина за последние годы сделала большой шаг навстречу пациенту. Фото автора Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter