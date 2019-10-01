Начата резка металла для третьего супер траулера РРПК на Адмиралтейских верфях

Каждое новое судно, которое будет построено для Русской Рыбопромышленной Компании, рассчитано на ежегодный вылов порядка 60 тысяч тонн рыбы. Это в два раза превышает производительность судов, составляющих сегодня флот РРПК и многих других российских компаний, работающих на бассейне. Суда будут оборудованы современной фабрикой, способной осуществлять глубокую безотходную переработку всего улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью, прежде всего филе минтая и сурими. Мощность такой фабрики по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью увеличена более чем в два раза по сравнению с аналогами.