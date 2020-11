Уникальный опыт Хабаровского края по мониторингу лесов будет распространен по всему ДФО

Благодаря внедрению уникального комплекса мониторинга лесов в Хабаровском крае удалось существенно сократить объемы незаконных рубок

Благодаря внедрению уникального комплекса мониторинга лесов в Хабаровском крае удалось существенно сократить объемы незаконных рубок Об этом свидетельствует статистика выявленных нарушений. Так, в 2016 году было зафиксировано 307 случаев незаконных рубок. В 2017 году после запуска системы их число сократилось до 205, а в 2018 - до 166. Теперь систему планируют внедрить на территории всего Дальнего Востока, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края. Уникальный комплекс дает максимально полную картину происходящего в тайге, помогает выявлять незаконные деляны, а в дальнейшем позволит более эффективно управлять лесной отраслью. - В основе комплексной системы лежит алгоритм автоматического сопоставления космических снимков, которые делаются с определенным интервалом. По ним с высокой точностью в режиме онлайн можно понять, где изменился лесной покров. Система сопоставляет, разрешены ли рубки на данном участке. Нейронная сеть, которая лежит в основе разработки, позволяет системе самообучаться, анализируя полученные данные, и подавать сигнал о необходимости дальнейшей проверки только в случае возможных нарушений законодательства. Точность сигналов «Кедра» свыше 90 процентов. Благодаря оперативности и точности данных группа инспекторов может выехать на место и пресечь незаконные рубки даже в момент их совершения. Аналогов такой системы нет нигде в мире, - рассказал заместитель министра информационных технологий и связи края Олег Бовкуш. Система постоянно совершенствуется. Недавно был разработан и внедрен еще один модуль. С его помощью можно подать лесную декларацию в электронном виде через Госуслуги. Спутниковую систему мониторинга успешно презентовал на пятом ВЭФ во Владивостоке министр информационных технологий и связи края Кирилл Берман. Комплекс получил высокую оценку участников форума, а также Фонда развития Дальнего Востока, принято решение о распространении онлайн системы на территории ДФО. Ожидается, что комплекс будет запущен уже в 2020 году. Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2019 год.

