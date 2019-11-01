Дальневосточная туристическая неделя пройдет на Сахалине

Дальневосточная туристическая неделя пройдет на Сахалине

1 ноября 2019, 11:36
Бизнес
В Южно-Сахалинске со 2 по 8 декабря состоится Дальневосточная туристическая неделя

В Южно-Сахалинске со 2 по 8 декабря состоится Дальневосточная туристическая неделя Крупное мероприятие для специалистов туристической индустрии Сахалинской области и регионов Дальнего Востока пройдет по инициативе правительства Сахалинской области при поддержке Федерального агентства по туризму, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области. – Сахалинская область обладает значительным потенциалом развития туризма. Нам важно поддержать отрасль, чтобы максимально эффективно использовать этот потенциал: усилить позиции действующих игроков, привлечь новых. Именно для этого мы собираемся вместе – не только сахалинские туроператоры, но и эксперты из других регионов и из-за рубежа, – отметил руководитель организационного комитета мероприятия, заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Байдаков. Деловая программа мероприятия будет состоять из двух частей. В начале, 2 и 3 декабря, состоится серия круглых столов и мастер-классов для туристического бизнеса Сахалинской области. В частности, планируется посвятить время обсуждению таких тем, как международный маркетинг в интернете, идеи для бизнеса в сфере туризма, мировые стандарты качества в сфере гостеприимства. В следующие два дня – 4 и 5 декабря – к работе присоединятся федеральные эксперты и иностранные гости. Предлагается обсудить национальные пристрастия корейских, китайских и японских туристов, а также такие направления, как экологический, горнолыжный и круизный туризм. На 5 число запланировано пленарное заседание «Дальний Восток – новое звучание туризма в России». Наконец, 7 декабря посвящено отельерам и профессионалам ресторанного бизнеса. На этот день так же запланирован ряд практикумов и сессий с участием экспертов. Участие в Дальневосточной туристической неделе бесплатное, регистрация производится на официальном сайте мероприятия по адресу www.ertw.ru . Журнал "Дальневосточный капитал".

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