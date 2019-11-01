Дорожники должны укатать Владивосток в асфальт в указанный срок

«Ремонт дорог в этом году проводится колоссальный, ещё никогда раньше во Владивостоке не ремонтировали сразу столько дорог в один сезон. Конечно, были сложности, в том числе и сбои из-за большого количества осадков, обрушившихся летом на город, иногда сталкивались и с медлительностью со стороны подрядчиков. Но уже сейчас можно сказать, что планы по ремонту будут выполнены в этом году практически в полном объеме, за небольшим исключением», - пояснили в управлении.