Дорожники должны укатать Владивосток в асфальт в указанный срок

Еще два десятка дорог столицы Приморья ждут окончания ремонта Ремонт дорог во Владивостоке: на 60 улицах работы завершены, ещё на 21 подходят к концу, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока. Предварительные итоги строительного сезона подвели в управлении дорог и благоустройства городской администрации. По состоянию на сегодняшний день новый асфальт уже полностью уложен на 60 основных дорогах и проездах к жилым домам, а также на 103 придомовых территориях. По 21 адресу работы по асфальтированию подходят к концу. «Ремонт дорог в этом году проводится колоссальный, ещё никогда раньше во Владивостоке не ремонтировали сразу столько дорог в один сезон. Конечно, были сложности, в том числе и сбои из-за большого количества осадков, обрушившихся летом на город, иногда сталкивались и с медлительностью со стороны подрядчиков. Но уже сейчас можно сказать, что планы по ремонту будут выполнены в этом году практически в полном объеме, за небольшим исключением», - пояснили в управлении. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» во Владивостоке ремонтом было охвачено 15 улиц. Основные работы завершились на Луговой, Нижнепортовой, Хабаровской, Вилкова, Добровольского, Сахалинской, Воропаева, Приходько и Енисейской. К концу подходят работы на Калинина, Кирова, Спиридонова и Нерчинской. «На улице Шкотовской подрядчики завершают подготовку основания тротуаров и дороги для дальнейшей укладки асфальта. К асфальтированию приступят на этой неделе. Также здесь завершили работы по ремонту мостового перехода», - добавили специалисты. Ремонт данной улицы затянулся из-за подтоплений, когда в результате проливных дождей и сброса воды с водохранилищ подтопленными оказались сотни домов и четыре садоводческих товарищества с десятками участков. Благодаря субсидиям от Минвостокразвития во Владивостоке также смогли приступить к ремонту ещё 11 основных магистралей. Новый асфальт подрядчики уже уложили на Океанском проспекте, дороге в посёлок Поспелово, проспектах 100-летия Владивостока (от ж/д переезда на Постышева до поворота на 38-ю школу) и Красного Знамени (от дома № 57 до «Инструментального Завода»). Второй, верхний слой асфальта укладывают на Уборевича, Фонтанной, Некрасовской и в ближайшие дни уложат на Октябрьской. На днях эти работы проведут и на Капитана Шефнера, где уложили выравнивающий слой асфальта и сейчас поднимают на новый уровень люки инженерных коммуникаций. Работу по бетонированию самого крутого спуска на этой улице завершили. «Большая работа идет на улице Снеговой, здесь ремонтируют дорогу протяженностью более 3 километров, также на улице ведётся ремонт системы ливневой канализации», - сказали в управлении дорог и благоустройства. Помимо основных магистралей в дальневосточной столице проведён масштабный ремонт проездов к жилым домам. По 47 адресам работы уже полностью завершены. В их числе проезды по улицам Связи, Уткинской, к Овчинникова, 4, Ильичева, 20, Невской, 4, Гамарника, 24в, Сабанеева, 16, Калунова, 15, от Вилкова до Окатовой, 1, Серова, 24, Нейбута, 10, Щитовой, Калинина, 149 и многим другим. В работе сейчас 11 подъездных путей к многоквартирным домам. Подрядчики должны завершить работы до 10 ноября. Фото из архива Журнал "Дальневосточный капитал".

