Гендиректором одной из крупнейших российских компаний стал выходец из Приморья

На этом посту он сменил Федора Кирсанова Новым генеральным директором Русской рыбопромышленной компании (РРПК), в конце октября сообщившей о переводе управление бизнесом из Москвы во Владивосток, назначен Виктор ЛИТВИНЕНКО. Его предшественник Федор Кирсанов возглавлял компанию с августа 2018 года. В пресс-службе РРПК отметили, что г-н Литвиненко - опытный менеджер, профессионал рыбного промысла, уроженец Приморского края. Весной РРПК открыла в Приморье кадровый центр, в ближайшее время будет запущен первый в отрасли автоматизированный центр управления флотом. Досье газеты «Золотой Рог» Русская рыбопромышленная компания - один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы, ведет добычу сельди, трески, пикши, лемонемы. Основным владельцем РРПК является Глеб ФРАНК. Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

