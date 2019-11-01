Гендиректором одной из крупнейших российских компаний стал выходец из Приморья

Новым генеральным директором Русской рыбопромышленной компании (РРПК), в конце октября сообщившей о переводе управление бизнесом из Москвы во Владивосток, назначен Виктор ЛИТВИНЕНКО. Его предшественник Федор Кирсанов возглавлял компанию с августа 2018 года.