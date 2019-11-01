На Кунашире заасфальтировали дорогу

– Мы, жители Кунашира, этого события ждали очень давно. У нас в каждой семье есть машина, а то и две. И теперь каждый может с удовольствием и комфортом ездить в аэропорт или на природу. На грунтовке быстрее 50 километров в час разгоняться было проблематично, да и клубы пыли не только досаждали, но и делали поездку опасной. Хорошо, что это осталось в прошлом, – поделился впечатлением островитянин.