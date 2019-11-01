Названа дата торжественного запуска в эксплуатацию газопровода "Сила Сибири"

Названа дата торжественного запуска в эксплуатацию газопровода "Сила Сибири"

1 ноября 2019, 16:43
Бизнес
Газопровод "Сила Сибири" станет вторым по мощности в России

Газопровод "Сила Сибири" станет вторым по мощности в России

Министр экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамин Афанасьев в эти дни с рабочим визитом находится в Ленском районе Якутии.

1 декабря намечен торжественный запуск в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири», который будет вторым по мощности в России, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).

«С самого начала территория строительства газопровода «Сила Сибири» была охвачена экологическим мониторингом. Здесь мы на постоянной основе проводим наблюдения за качеством природной среды и вот сейчас перед вводом в эксплуатацию нам показывают производственные и природоохранные объекты», - отметил Сахамин Афанасьев.

В ходе визита министр посетил временные здания и сооружения Чаяндинского НГКМ на 73 км от г. Ленск. Осмотрел очистные сооружения, где обезвреживаются хозяйственно-бытовые и промышленные стоки с помощью термической обработки.

Представители ООО «ГазАртСтрой» показали установку, которая перерабатывает древесину в щепу.

«Щепа используется здесь для топки котлов на котельной. Эта установка КОС является единственной в Якутии, аналогов ее больше нигде нет. Примечательно, что на этой установке тоже происходит термическая обработка, тут будут обезвреживаться отходы и стоки нефтепродуктов», - уточнили они.

Рабочая поездка министра в Ленском районе завершится совещанием, где предметом обсуждения станет решение вопросов, связанных с контролем проводимых природоохранных мероприятий на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении.

Журнал "Дальневосточный капитал".

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