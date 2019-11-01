«Щепа используется здесь для топки котлов на котельной. Эта установка КОС является единственной в Якутии, аналогов ее больше нигде нет. Примечательно, что на этой установке тоже происходит термическая обработка, тут будут обезвреживаться отходы и стоки нефтепродуктов», - уточнили они.