Tele2 вышла на второе место по количеству базовых станций LTE в России

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, обогнал ближайшего конкурента по числу РЭС стандарта LTE и вышел на второе место в отрасли – таковы данные исследования Роскомнадзора. Tele2 нарастила количество базовых станций 4G до 72 356. При этом компания остается лидером телеком-рынка по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры. На протяжении всего года Tele2 сокращала отрыв от ближайшего конкурента по количеству базовых станций LTE. По данным последнего отчета Роскомнадзора, в развитии технической инфраструктуры операторов произошел переломный момент: Tele2 вышла на второе место по числу базовых станций 4G. Tele2 увеличила их количество до 72 356, опередив конкурента на 314 РЭС. При этом с начала года компания нарастила число базовых станций LTE на 40%. Tele2 сохранила первое место по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры. По заключению экспертов Роскомнадзора, Tele2 увеличила количество базовых станций на 20% до 178 504, опередив ближайшего конкурента по динамике развития на 6 п. п. По общему числу базовых станций компания занимает третью позицию в отрасли. Tele2 планирует сохранить текущую динамику строительства для обеспечения высокого качества услуг. Чтобы гарантировать клиентам высокую скорость мобильного интернета и широкое покрытие сети, Tele2 заключила контракт с Ericsson и Nokia об установке 50 000 и 35 000 базовых станций соответственно по всей России. Высокая динамика технического развития Tele2 обусловлена стабильным ростом потребления трафика клиентами и качественным изменением абонентской базы в пользу активных пользователей интернета. По итогам II квартала 2019 года их число увеличилось на 52% год к году. Факторами активного строительства сети Tele2 также являются развитие цифровых услуг, доступность интернет-тарифов и растущее проникновение смартфонов в сети Tele2, которое в сентябре этого года достигло 76%. Высокая динамика технического развития Tele2, отмеченная экспертами Роскомнадзора, обусловлена в том числе активным строительством сети в Московском регионе. По итогам III квартала 2019 года число базовых станций LTE увеличилось здесь почти вдвое (+94%) год к году, при этом с января 2019 года – на 66%. По уровню доступности сети Tele2 в столице приблизилась к 100%. В Москве оператор устанавливает около 350 базовых станций в неделю – это означает, что новая РЭС запускается каждые полчаса. В столице Tele2 с момента запуска строит сеть на новейшем оборудовании с поддержкой технологии 5G. Инвестируя в технологическое развитие сети, оператор способствует повышению индекса NPS (готовность клиентов рекомендовать оператора знакомым и близким), по которому Tele2 является безоговорочным лидером в телеком-отрасли. По итогам II квартала 2019 года компания показала NPS в 43%, с отрывом от ближайшего конкурента в 14 п. п. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

