Tele2 вышла на второе место по количеству базовых станций LTE в России

Высокая динамика технического развития Tele2, отмеченная экспертами Роскомнадзора, обусловлена в том числе активным строительством сети в Московском регионе. По итогам III квартала 2019 года число базовых станций LTE увеличилось здесь почти вдвое (+94%) год к году, при этом с января 2019 года – на 66%. По уровню доступности сети Tele2 в столице приблизилась к 100%. В Москве оператор устанавливает около 350 базовых станций в неделю – это означает, что новая РЭС запускается каждые полчаса. В столице Tele2 с момента запуска строит сеть на новейшем оборудовании с поддержкой технологии 5G.