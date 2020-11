Все дары осени – на общегородской ярмарке во Владивостоке

Торговые ряды в центре столицы Приморья будут работать и в субботу, 2 ноября

Торговые ряды в центре столицы Приморья будут работать и в субботу, 2 ноября 1 ноября на площади Борцов революции во Владивостоке развернулась общегородская сельскохозяйственная ярмарка. Жители и гости дальневосточной столицы могут приобрести свежие фермерские фрукты и овощи урожая этого года. Традиционно на ярмарку урожай со своих участков свозят более 200 фермеров со всего Приморья. На центральной площади Владивостока в пятницу и субботу можно приобрести хлебобулочные изделия, молочную продукцию, мясо, рыбу, колбасные изделия, яйцо куриное, дикоросы, продукцию пчеловодства и многое другое. Специалисты городской администрации рассказывают, что торговые ряды с продуктами от приморских сельхозпроизводителей на центральной площади будут разворачиваться каждую пятницу и субботу до 16 ноября. Администрация Владивостока приглашает всех жителей и гостей города за свежими продуктами на общегородскую ярмарку. Режим работы: пятница, 1 ноября, с 8 до 18 часов, суббота, 2 ноября, с 9 до 17 часов. Анастасия Котлярова (фото) Газета "Золотой Рог", Владивосток.

