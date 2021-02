Предприниматели, депутаты, сенаторы и общественные деятели собрались в Торгово-промышленной палате России, чтобы обсудить предложения по оптимизации законодательного регулирования деятельности по перевалке угля в морских портах и внедрению наилучших доступных технологий в отрасли.

Участникам заседания напомнили, что в ближайшее время предлагается ввести новые требования к работе стивидоров. Так, на суд экспертов был представлен законопроект «Об экологически безопасной перевалке угля в морских портах». В случае если документ получит одобрение, экологическая составляющая перегрузки угля и необходимость установки пылезащитного оборудования будут закреплены на законодательном уровне. Это позволить значительно снизить выброс загрязняющих веществ во время проведения работ. Для Приморья данная инициатива особенно важна. Напомним, только на территории Находкинского городского округа действуют более 10 стивидорных компаний. Впрочем, выясняется, что некоторые из них давно применяют наилучшие доступные технологии (НДТ) на практике, и такая деятельность уже даёт ощутимые результаты. Как ранее сообщал "Золотой Рог", стивидоры и экологи объединяют усилия для охраны окружающей среды в рамках программы модернизации порта «Терминал Астафьева» по переходу на защищенную перевалку угля и внедрению самых передовых технологий. «Терминал Астафьева» работает над четвертым этапом своей программы модернизации — ведется строительство полностью закрытого навеса над зоной выгрузки железнодорожного фронта. Предварительно была проделана большая работа по оценке и анализу лучших мировых практик, чтобы организовать проект модернизации с использованием самых передовых и эффективных технологий. Это особенно отмечал председатель Правления Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин: работа, которую ведет «Терминал Астафьева» по переходу на современные экологически безопасные технологии, не имеет аналогов ни на Дальнем Востоке, ни в стране в целом. «Проблема пыления при перегрузке угля на экспорт не так проста, как кажется некоторым экологам, — комментирует известный приморский журналист Андрей Калачинский. — Пока Европа отказывается от использования угля в энергетике, на него сохраняется спрос в Азии. И российские угольные компании спешат с поставками на этот рынок. Экспорт угля поддерживается на правительственном уровне, потому что это один из тех ресурсов страны, историческое время которого уходит, но можно и нужно успеть на нем заработать. Это дает работу экономике страны и доход государству. «В итоге председатель правления Общероссийской общественной организации „Зеленый патруль“ Андрей Нагибин и генеральный директор АО „Терминал Астафьева“ Руслан Кондратов подписали „Зеленую декларацию“ в рамках реализации программы модернизации АО „Терминал Астафьева“ по переходу на экологически безопасную перевалку. Теперь обеспечен доступ независимых экспертов на производственную площадку порта для оценки того, как компания добивается результатов на отдельных этапах реализации программы защищенной перевалки угля», — говорит Андрей Калачинский. Успешность этих мероприятий подтверждает и профессор Инженерной школы ДВФУ Яна Блиновская. По словам эксперта, проанализировав состояние морской среды в районе Находки, специалисты пришли к выводу, что можно говорить даже о положительной динамике в акватории. «За трехлетний период нашего наблюдения мы увидели весьма интересную картину. Можно сказать, что позиции основных загрязнителей акватории, которые предписываются компании „Терминал Астафьева“ и другим стивидорам, — это в корне неверно. Опираясь на наши результаты, я могу сказать, что воздействие со стороны компании на морскую среду минимальное. В настоящее время видна положительная динамика состояния акватории. Так, по результатам наблюдений отмечается увеличение плотности разновозрастного приморского гребешка», — считает профессор. В числе участников заседания ТПП по оптимизации законодательного регулирования деятельности по перевалке угля в морских портах и внедрению НДТ принял участие и генеральный директор «Терминала Астафьева» Руслан Кондратов. Он выступил с презентацией о внедрении НДТ в порту Астафьева, которая вызвала большой интерес. «По сути, „Терминал Астафьева“ — одно из немногих предприятий страны, которые принимают максимум мер для решения экологических проблем при перегрузке угля. Очевидно, что в ближайшее время правительство снова вернётся к вопросу законодательного регулирования мер и технологий в портах страны для снижения экологического ущерба. И приятно отметить, что приморская компания „Терминал Астафьева“ одна из первых в стране уже приняла все необходимые меры для безопасной перегрузки угля», — считает Андрей Калачинский.

