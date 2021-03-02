В отсутствие Китая глава Росрыболовства надеется на Европу

Однако руководитель Росрыболовства Илья Шестаков надеется, что в ближайшее время удастся восстановить поставки на китайский рынок. Кроме того, по мнению главы Росрыболовства, инвестиции в рыбоперерабатывающие предприятия Дальнего Востока позволят нарастить экспорт в Европу.
«Во-первых, мы все-таки рассчитываем, что мы сможем объемы, те, которые поставляли, чуть меньше поставлять в Китай, потому что порт откроется. А второе — производство продукции с более высокой добавленной стоимостью, что сейчас уже происходит на новых заводах, нам позволит непосредственно экспортировать в Европейский союз», — заявил Илья Шестаков в интервью ТАСС.
По словам специалиста, экспорт водных биоресурсов в страны АТР сократился до 1,4 миллиона тонн в 2020 году. При этом инвестиции в рыбную отрасль выросли почти в два раза за девять месяцев и составили 35 миллиардов рублей.
«Золотой Рог» уже писал о том, что минтаевая путина в Охотском море в самом разгаре. Более 25 приморских судов сейчас работают на промысле, в середине февраля было выловлено 79 082 тысячи тонн минтая. Большая часть этой продукции должна была отправиться в КНР, однако из-за коронавируса Китай закрыл границы, из-за чего россиянам пришлось искать новые рынки сбыта. Новым рынком стала Европа — частично туда пойдёт минтай, не принятый в Поднебесной.