В отсутствие Китая глава Росрыболовства надеется на Европу

В отсутствие Китая глава Росрыболовства надеется на Европу

Сегодня, 09:19БизнесФото: предоставлено РРПК
Из-за пандемии COVID-19 Китай ограничил ввоз продукции из-за рубежа, поэтому приморские рыбопромышленники стали искать новые рынки сбыта.

Однако руководитель Росрыболовства Илья Шестаков надеется, что в ближайшее время удастся восстановить поставки на китайский рынок. Кроме того, по мнению главы Росрыболовства, инвестиции в рыбоперерабатывающие предприятия Дальнего Востока позволят нарастить экспорт в Европу.

«Во-первых, мы все-таки рассчитываем, что мы сможем объемы, те, которые поставляли, чуть меньше поставлять в Китай, потому что порт откроется. А второе — производство продукции с более высокой добавленной стоимостью, что сейчас уже происходит на новых заводах, нам позволит непосредственно экспортировать в Европейский союз», — заявил Илья Шестаков в интервью ТАСС.

По словам специалиста, экспорт водных биоресурсов в страны АТР сократился до 1,4 миллиона тонн в 2020 году. При этом инвестиции в рыбную отрасль выросли почти в два раза за девять месяцев и составили 35 миллиардов рублей.

«Золотой Рог» уже писал о том, что минтаевая путина в Охотском море в самом разгаре. Более 25 приморских судов сейчас работают на промысле, в середине февраля было выловлено 79 082 тысячи тонн минтая. Большая часть этой продукции должна была отправиться в КНР, однако из-за коронавируса Китай закрыл границы, из-за чего россиянам пришлось искать новые рынки сбыта. Новым рынком стала Европа — частично туда пойдёт минтай, не принятый в Поднебесной.

Сюжеты:
Рыбная отрасльПриморьеПриморский край
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