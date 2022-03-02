Погрузка с новой высоты: «Терминал Астафьева» готовит к работе современный кран

Погрузка с новой высоты: «Терминал Астафьева» готовит к работе современный кран
Погрузка с новой высоты: «Терминал Астафьева» готовит к работе современный кран
2 марта, 15:24БизнесФото: Предоставлено "Терминал Астафьева"
На «Терминале Астафьева» завершается ввод в эксплуатацию нового портального крана Liebherr LPS 280. Благодаря своей универсальности кран может эффективно использоваться не только для обработки сыпучих грузов, но и для перевалки крупнотоннажных контейнеров.

Как сообщил заместитель генерального директора по развитию АО «Терминал Астафьева» Алексей Дроздов, приобретение новой техники является системной работой предприятия по улучшению производственных процессов.

Фото:Предоставлено "Терминал Астафьева"

— В обновлении парка техники мы ориентируемся на мировых лидеров в эффективной обработке грузов в морских портах. Один из них — компания Liebherr, чьи портальные краны — уникальное сочетание проверенных временем технологий и компактной конструкции. Новый кран повысит эффективность погрузки на «Терминале Астафьева». Гидравлический привод способствует плавности работы, увеличивает скорости подъёма и поворота, — отметил Алексей Дроздов.

Фото:Предоставлено "Терминал Астафьева"

Особенностью четвёртого поколения этой модели является улучшение условий труда для крановщиков. Такое, как наличие дистанционного пульта управления — серьезно упрощает работу технического персонала по ремонту и обслуживанию техники.

«Комфортно стало работать и в самой кабине. Управление обеспечивают два высокоточных джойстика, кроме того, у оператора предусмотрена большая помощь автоматики в повышении безопасности перегрузки. Дополнительно есть монитор, звуковые сигналы. Ну и просто комфортно работать: широкий обзор окон, кондиционер держит комфортную температуру при любых условиях на улице. Хорошо, что наше предприятие заботится об условиях труда, одно из немногих на Дальнем Востоке регулярно обновляя портовые краны», — поделился Владимир Гребец, оператор-крановщик АО «Терминал Астафьева».

Как отметили специалисты «Терминала Астафьева», новый кран Liebherr LPS 280 гарантирует быструю перевалку генеральных, контейнерных и навалочных грузов на судах всех классов.

Фото:Предоставлено "Терминал Астафьева"

Компактная конструкция портала позволяет использовать LPS 280 в условиях ограниченного пространства

Фото:Предоставлено "Терминал Астафьева"

К работе новый кран приступит в марте 2022 года после завершения работ по приёмке и регистрации в Ростехнадзоре.

Фото:Предоставлено "Терминал Астафьева"

Постоянную модернизацию производства на «Терминале Астафьева» замечают и местные жители. Прежде всего по строительству навеса над территорией предприятия, который уже хорошо виден из окон ближайшего микрорайона.

Фото:Предоставлено "Терминал Астафьева"

«Всем жителям микрорайона важно, что предприятие проводит модернизацию. Мы живём здесь с самого начала и видим процесс, как сейчас Терминал Астафьева строит навес, чтобы защитить и нас, и экологию. Рады и тому, что они продолжают установку новых окон и балконов, сейчас ждём следующую очередь», — рассказала Надежда Берёза, жительница Астафьева, 5а.

Фото:Предоставлено "Терминал Астафьева"

Сюжеты:
Приморье
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Терминал АстафьеваПриморье
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