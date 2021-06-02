Денежный путь: Приморцы инвестируют на Московской бирже активнее, чем остальные дальневосточники

«Каждый ответственный за свое будущее человек не только может, но и должен инвестировать, чтобы повышать свое благосостояние независимо от текущего места работы или бизнеса. Конечно, с 1000 рублей больших денег не заработать, а вот если вы готовы откладывать хотя бы по 10-20% своего дохода и инвестировать их регулярно, то за 10-20 лет сможете создать существенный капитал. Уже начиная с 15-20 тыс. рублей ежемесячных инвестиций можно в перспективе рассчитывать на приличный результат. Это те минимальные суммы, с которыми, например, мои клиенты начинают работать на российском рынке. Если речь идет о разовой инвестиции, то желательно начинать от 100 тыс. рублей», — рассказывает наш собеседник.