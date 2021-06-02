Денежный путь: Приморцы инвестируют на Московской бирже активнее, чем остальные дальневосточники

Частные инвесторы вложили в апреле в российские акции на Московской бирже рекордные 77 миллиардов рублей, в облигации — 82,4 миллиарда рублей, в биржевые фонды (БПИФы и ETF) — 9,5 миллиардов рублей.
По данным Московской биржи, количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) превысило 3,9 млн за апрель нынешнего года. Оборот по ИИС с начала 2021 года составил 592,6 миллиардов рублей, в структуре оборота 85% — сделки с акциями, 8,4% — с облигациями, 6,7% — с биржевыми фондами.
Наибольшее количество ИИС среди банков открыто клиентами Сбербанка (1,9 миллиона счетов), Тинькофф Банка (777 тысяч счетов) и Банка ВТБ (595,4 тысяч счетов), среди брокерских компаний — клиентами БКС (191,5 тысяч счетов), «Открытие Брокер» (более 106 тысяч счетов), ФИНАМ (74,4 тысяч счетов), среди управляющих компаний — клиентами УК «Сбер Управление Активами» (262,5 тысяч счетов), УК «Альфа-Капитал» (74,4 тысяч счетов) и УК «РЕГИОН» (30,8 тысяч счетов).
Регионы — лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (425,6 тысяч), Московская область (236 тысяч) и Санкт-Петербург (182,9 тысяч).
Приморцы — лидеры инвестирования в ДФО
Результаты инвесторов из ДФО скромнее, но положительный тренд очевиден. Объем торгов наших земляков на МББ с января по апрель 2021 года составил 61 млрд рублей. Общий объем торгов дальневосточников через Московскую биржу за указанный период достиг 250 млрд руб.
Только за месяц в Приморье активность проявили 32 тыс. инвесторов (из более чем 100 тысяч имеющих счета на ММБ), в Хабаровском крае — 25 тысяч, а в Бурятии — 17 тысяч. Эти три региона-лидера держат позиции несколько месяцев подряд.
Любопытно, что по объему торгов триумвират лидеров несколько иной. Приморье, Хабаровский край держат первые два места по объему торгов, а третье место делят Амурская (23,7 млрд руб.) и Сахалинская области (23,1 млрд руб.), хотя количество инвесторов там заметно меньше, чем в Бурятии и Забайкалье.
Россияне покупают себе немного Сбербанка и Tesla
Как сообщили «Золотому Рогу» на Мосбирже, выбор ценных бумаг на Дальнем Востоке, соответствует выбору в целом по России.
По итогам апреля в «Портфель частного инвестора» вошли акции Норникеля (16,7%), Газпрома (16,7%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (13,1% и 8,7% соответственно), акции Аэрофлота (8,5%), ЛУКОЙЛа (7,9%), МТС (7,5%), ценные бумаги Yandex (7,4%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (7,1%), акции Polymetal International plc (6,5%).
Из иностранных ценных бумаг в «Портфель частного инвестора» вошли акции Tesla Inc. (21,5%), Alibaba Group Holding Ltd (18,3%), Apple (15,1%), Baidu Inc. (8,6%), Boeing (7,7%), Pfizer Inc. (6,7%), Intel (5,6), Amazon (5,6%), Qualcomm Inc. (5,6%), Twitter (5%).
Топ-10 биржевых фондов в портфелях частных инвесторов по итогам апреля: фонд инвестиций в IT-сектор США — FXIT (18,1%), в акции США — FXUS (16,4%), в акции Китая — FXCN (15,5%), в золото — FXGD (13,8%), в российские акции, облигации, денежные средства и золото — TRUR (9,3%), фонд инвестиций в российские корпоративные еврооблигации в долларах США — FXRU (6%), фонд на акции немецких компаний — FXDE (5,5%), фонд на Индекс РТС — FXRL (5,5%), фонд инвестиций в американские акции, облигации, денежные средства и золото — TUSD (5,1%) и фонд на Индекс МосБиржи — SBMX (4,8%).
Очевидно, что увеличат интерес к инвестированию на ММБ расширение с 1 июня нынешнего года списка торгуемых акций до 144, теперь квалифицированный инвестор может купить себе немного ZOOM.
Инвестируйте с умом
Центробанк исповедуют достаточно консервативную политику относительно включения неквалифицированных инвесторов в неоправданные спекуляции на фондовом рынке. Мегарегулятор считает, что инвестировать надо ответственно. Поэтому понимать алгоритм вхождения на фондовый рынок просто необходимо.
Независимый финансовый советник, аттестованный специалист финансового рынка Иван Ромейко говорит о том, что сегодня начать инвестировать на российском фондовом рынке может каждый, поскольку порог входа у российских брокеров как правило от 1000 рублей.
«Каждый ответственный за свое будущее человек не только может, но и должен инвестировать, чтобы повышать свое благосостояние независимо от текущего места работы или бизнеса. Конечно, с 1000 рублей больших денег не заработать, а вот если вы готовы откладывать хотя бы по 10-20% своего дохода и инвестировать их регулярно, то за 10-20 лет сможете создать существенный капитал. Уже начиная с 15-20 тыс. рублей ежемесячных инвестиций можно в перспективе рассчитывать на приличный результат. Это те минимальные суммы, с которыми, например, мои клиенты начинают работать на российском рынке. Если речь идет о разовой инвестиции, то желательно начинать от 100 тыс. рублей», — рассказывает наш собеседник.
Эксперт не рекомендует начинающим инвесторам вкладывать деньги в акции или облигации отдельных компаний, особенно если у них небольшой капитал, поскольку это существенно повышает риск потери вложений или резкого снижения их стоимости, и не дает возможности распределить риск между множеством компаний. Более надежный вариант инвестиций для начинающего инвестора — это портфель из нескольких биржевых фондов БПИФ или ETF, которые дают возможность вложения в акции и облигации десятков и сотен компаний из разных стран мира, например, России, США, Германии.
«Такой портфель из биржевых фондов позволит распределить даже небольшой капитал инвестора в разные компании, экономики и валюты, будет подвержен намного меньшему риску резкого снижения стоимости в случае финансовых потрясений и даст доход существенно выше банковского депозита», — уверен Иван Ромейко.
Яна МАЛЬЦЕВА.
Активные физлица и объем торгов на ММБ за январь–апрель 2021 года (по данным Мосбиржи)
|
Регион
|
Объем, млрд руб.
|
тыс. человек
|
Амурская область
|
23,7
|
11
|
Еврейская автономная область
|
3,2
|
2
|
Забайкальский край
|
16,5
|
13
|
Камчатский край
|
15
|
6
|
Магаданская область
|
17,4
|
3
|
Приморский край
|
61,6
|
32
|
Республика Бурятия
|
14,8
|
17
|
Республика Саха (Якутия)
|
21,6
|
15
|
Сахалинская область
|
23,1
|
7
|
Хабаровский край
|
51,3
|
25
|
Чукотский автономный округ
|
1,7
|
0,7