Приморье стало одним из лидеров по финансовой и гарантийной поддержке предпринимателей

Приморье стало одним из лидеров по финансовой и гарантийной поддержке предпринимателей
Приморье стало одним из лидеров по финансовой и гарантийной поддержке предпринимателей
Сегодня, 16:43БизнесФото: Медиахолдинг 1Mi
По итогам промежуточного среза Приморье вошло в ТОП-8 регионов по финансовой поддержке из 85 субъектов федерации и в шестерку лучших по гарантийной поддержке. На эти цели в первой половине 2021 года было направлено более 9 миллиардов рублей для 166 субъектов малого и среднего предпринимательства края.

Не менее положительно, судя по результатам Национального рейтинга инвестклимата, и предприниматели оценивают меры поддержки их бизнеса.

В рейтинге портала МСП Приморский край входит в тройку лидеров.

Кстати, предприниматели приморья с начала июля могут получить комплексные услуги поддержки в центре «Мой бизнес». Теперь, чтобы получить бесплатную поддержку им не нужно обращаться за помощью по каждому вопросу отдельно. Специально для них отдельные услуги по схожим направлениям соединили в одну и формировать для этого все новые и новые заявки. Теперь достаточно зайти на профильный сайт и помощь окажется всего на расстоянии одного клика.

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