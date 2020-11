McDonalds, IBM, General Electric, MasterCard...

На ВЭФ во Владивосток ждут неожиданных гостей

На ВЭФ приедут неожиданные гости Известно, что санкции США «за связь с Россией» распространяются преимущественно на неамериканские компании. Беспомощные власти европейских и ряда других стран вынуждены выполнять распоряжения заокеанского куратора мировой экономики и запрещают своему бизнесу расширять сотрудничество с нашей страной. Чего не скажешь собственно об американском бизнесе. Деловой люд этой страны исправно появляется там, где пахнет большими деньгами и плевать они хотели на санкции своего же правительства. Впрочем, уже мало кто сомневается, что в этом-то и заключена главная «фишка» санкций - они расчищают путь американскому бизнесу, ударяя по рукам компаниям государств-сателлитов. Бизнес-круги США приедут на Восточный экономический форум (ВЭФ), несмотря на санкционную политику официального Вашингтона. Свое участие в мероприятии подтвердили почти 20 американских компаний, включая IBM, MasterCard и McDonalds. Об этом «Известиям» заявили в пресс-офисе ВЭФ. В Американской торговой палате подтвердили, что интерес к прямым инвестициям в Россию среди бизнеса США растет — их накопленный объем достиг $85 млрд. Как рассказали «Известиям» в компании InterPacific Aviation, которая также будет присутствовать на форуме, она намерена прибыть во Владивосток для развития авиаперевозок между Дальним Востоком и западным побережьем Штатов. Там также признали, что не сталкивались с угрозами со стороны американских властей за намерение участвовать в ВЭФ — напротив, руководство всячески поддерживает стремление компании наладить связи между двумя странами. Не такой и Дальний Пятый юбилейный экономический форум в столице Приморья пройдет под знаком Азии — ожидается участие лидеров Индии, Малайзии, Японии, Монголии. Западный мир будет представлен бизнесом. В оргкомитете ВЭФ в ответ на запрос «Известий» предоставили список организаций — участников форума. Из него следует, что свое присутствие на мероприятии подтвердили 18 американских компаний. Среди делегатов из США такие гиганты, как IBM, MasterCard, AECOM. Последняя знаменита тем, что участвовала в возведении крупнейших инфраструктурных сооружений мира — аэропортов Дубая, Гонконга и Нью-Йорка. В России компания спроектировала «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге, стадион «Открытие Арена» в Москве, а также скоростную трассу М-10 между двумя столицами. Прибудут также руководители российского офиса General Electric (GE Rus LLC) — компания работает в РФ с 1922 года, участвовала в индустриализации СССР, поставив в Советский Союз первые электровозы. Свое участие подтвердил и один из законодателей мод в сфере рейтингов и нефтяных котировок — ведущее котировочное агентство S&P Global Platts Inc. В прошлом году на форум от США прибыли лишь 30 человек, включая бизнесменов, журналистов и общественных деятелей. Данных за 2017-й в открытом доступе нет. Но тогда ВЭФ посетил губернатор Калифорнии Джеральд Браун. Кто из американских политиков прибудет на форум в этом году, в оргкомитете фестиваля «Известиям» не уточнили. Такое представительство может показаться скромным, особенно если сравнивать с другими странами, — от Индии, например, во Владивосток приедет как минимум 130 компаний. Однако здесь важнее учитывать влияние каждой из заявленных американских фирм на глобальный рынок. Тот факт, что в условиях западных санкций на российский экономический форум прибудут менеджеры таких столпов американской экономики, как IBM или MasterCard, — уже говорит о многом. Дальневосточное притяжение Владимир Путин сформулировал задачи по развитию региона и предложил заключить мирный договор с Японией до конца года Сколько всего американцев прибудет во Владивосток, организаторы ВЭФ не сообщили. Но даже если учитывать, что каждую компанию будут представлять как минимум два человека плюс журналисты и общественные деятели, то можно смело утверждать, что в этом году представителей США на форуме окажется явно больше, чем в прошлые годы. И это тоже показатель. Как пояснил «Известиям» президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко, интерес к РФ и инвестициям в российскую экономику среди бизнесменов США неуклонно растет. — Сотрудничество между бизнес-кругами РФ и Штатов развивается лучше, чем могло бы показаться. Оно продолжает развиваться и никогда не прерывалось, — пояснил экономист. — Мы каждый год проводим опрос среди американских компаний, работающих в России, и видим, что их присутствие в РФ, их инвестиции пусть медленно, но растут. И это довольно существенные инвестиции: по нашим оценкам, общий объем накопленных прямых инвестиций американских компаний в России превышает $85 млрд. Алексис Родзянко также отметил, что взаимодействие между бизнес-сферами США и РФ нельзя измерить одним только товарооборотом. По его мнению, компании, работающие в России, — не «просто купцы, которые продают и покупают». Они здесь работают, оказывают услуги. Измерять сотрудничество, опираясь только на цифры торговли, — неправильно, заключил президент АТТ. — Страха, что правительство США наложит санкции из-за бизнеса в России или участия в ВЭФ и каких-либо других экономических форумах в РФ, такого страха у американских компаний точно нет, — заверил экономист. — Компании строят расчеты и планы по инвестициям исходя из своих оценок потенциалов и рисков, связанных с работой в России. Он также заверил, что представители Американской торговой палаты примут участие в ВЭФ и даже проведут на его полях свой бизнес-клуб. Через Запад на Восток Еще одна американская компания, которая прибудет на ВЭФ — InterPacific Aviation and Marketing, Inc/Air Russia.US, — занимается развитием туризма между Северной Америкой и российским Дальним Востоком. Она также выступает в качестве официального представителя интересов «Якутских авиалиний» в Штатах. Как рассказал «Известиям» региональный директор фирмы Марк Дадли, восточные регионы РФ обладают огромным туристическим потенциалом, который мог бы привлечь большое количество американцев. По его словам, типичный путешественник из США не считает восточную Россию туристическим направлением, но виной тому не политика или пропаганда, а недостаток информации о регионе. Проще говоря — отсутствие должного пиара. — Типичный путешественник, возможно, слышал о Байкале, Транссибирской магистрали, камчатских вулканах. Но он не знает о Ленских столбах, о музее Чехова на Сахалине, о возможности увидеть сибирских тигров в Хабаровском крае или посетить Мариинский театр во Владивостоке, — рассудил бизнесмен. — На форуме я с нетерпением жду обсуждения этого вопроса с другими делегатами и разработки стратегий, направленных на то, чтобы донести туристическую марку российского Дальнего Востока до американской общественности. Марк Дадли также отметил, что его компания не сталкивалась с каким-либо давлением со стороны правительства США в связи с желанием развивать туризм в Россию или принять участие в ВЭФ. Напротив, все американские чиновники, с которыми компании приходится работать для развития авиасообщения между Якутском, Петропавловском-Камчатским, Сиэтлом и Анкориджем, оказали InterPacific Aviation большую поддержку. — Особенно высоко нашу инициативу оценили в администрации штата Аляска, в туристических бюро региона. Они поддерживают идею развивать воздушные перевозки между Россией и США, параллельно развивая туризм в обоих направлениях по маршруту Анкоридж (крупнейший город Аляски) – Петропавловск-Камчатский – Якутск, — пояснил собеседник «Известий». Портал Air Russia.US заработал в 2008 году, в 2012 года наладил партнерство с «Якутскими авиалиниями». Как подчеркнул Марк Дадли, с тех пор компания ежегодно наблюдает устойчивый рост числа граждан США, путешествующих по России. Аналогичная тенденция есть и со стороны россиян, отправляющихся в Штаты через Дальний Восток. — Люди, с которыми я ежедневно общаюсь, путешественники, поставщики туристических снаряжений, туроператоры, рыбаки, даже ученые, — все они большие поклонники российского Дальнего Востока. Об этом говорит и то, что многие из них возвращаются вновь и вновь. Задача состоит в том, чтобы открыть восточный регион для широкой публики, — поделился Марк Дадли. Увеличить туристический поток помогло бы расширение списка стран, жители которых могут воспользоваться упрощенным визовым порядком — в Свободный порт Владивосток с 2017 года иностранные туристы могут прибыть по электронному документу. Его оформляют через интернет, прибывать для этого морем (раз Свободный порт) совсем необязательно — подойдут также аэропорты, морские и железнодорожные пункты пропуска. Упрощенным визовым порядком на сегодня могут воспользоваться жители 18 стран: Брунея, Индии, КНР, КНДР, Мексики, Сингапура, Японии, Алжира, Бахрейна, Ирана, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Туниса и Турции. США в этом списке пока нет. Пятый Восточный экономический форум стартует в столице Приморья 4 сентября, в нем примут участие свыше 6 тыс. делегатов. Фото Vl.Ru. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter