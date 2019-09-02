McDonalds, IBM, General Electric, MasterCard...

Бизнес-круги США приедут на Восточный экономический форум (ВЭФ), несмотря на санкционную политику официального Вашингтона. Свое участие в мероприятии подтвердили почти 20 американских компаний, включая IBM, MasterCard и McDonalds. Об этом «Известиям» заявили в пресс-офисе ВЭФ. В Американской торговой палате подтвердили, что интерес к прямым инвестициям в Россию среди бизнеса США растет — их накопленный объем достиг $85 млрд. Как рассказали «Известиям» в компании InterPacific Aviation, которая также будет присутствовать на форуме, она намерена прибыть во Владивосток для развития авиаперевозок между Дальним Востоком и западным побережьем Штатов. Там также признали, что не сталкивались с угрозами со стороны американских властей за намерение участвовать в ВЭФ — напротив, руководство всячески поддерживает стремление компании наладить связи между двумя странами.