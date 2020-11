Национальное конгресс-бюро примет участие в V Восточном экономическом форуме

Национальное конгресс-бюро (НКБ) при поддержке Фонда Росконгресс примет участие в деловой программе и мероприятиях V Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 4–6 сентября.

Национальное конгресс-бюро (НКБ) при поддержке Фонда Росконгресс примет участие в деловой программе и мероприятиях V Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 4–6 сентября. В рамках программы продвижения на международном рынке Национальное конгресс-бюро разработало новый продукт для презентации событийных возможностей субъектов Российской Федерации – Событийный паспорт региона. Планируется, что он будет выступать отправной точкой для привлечения в российские регионы международных мероприятий по ведущим отраслям с учетом специализации региона. В настоящее время идет работа над паспортами девяти регионов, с которыми у НКБ подписаны соглашения о стратегическом сотрудничестве. Паспорт региона позволяет систематизировать и обобщить значимую информацию о регионе для его продвижения как места проведения деловых событий. На площадке ВЭФ-2019 Национальное конгресс-бюро при участии правительства Камчатского края и Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края презентует первый Событийный паспорт региона на примере Камчатки (5 сентября в 12:00, Корпус А, 6 этаж, зона презентаций ТАСС). А в первый день форума на площадке павильона Камчатского края на Улице Дальнего Востока состоится интерактивная часть презентации – Caviar Time, посвященная двум блокам Событийного паспорта – «Традиции и обычаи» и «Гастрономическая карта региона». Как оценить целесообразность строительства конгрессно-выставочного комплекса на Дальнем Востоке и какие критерии необходимо учитывать? Какие практические шаги по продвижению и продажам необходимо предпринять для загрузки новой площадки? Может ли конгрессно-выставочный комплекс стать центром притяжения в регионе? Как оценить эффективность новой инфраструктуры для экономики Дальнего Востока и ее возможности для развития межрегионального сотрудничества? Эти и другие вопросы обсудят российские и зарубежные эксперты на сессии «Инфраструктура будущего: создавая новые центры притяжения на Дальнем Востоке», которую проведет Национальное конгресс-бюро совместно с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и Российского союза выставок и ярмарок, а также при поддержке Фонда Росконгрес. Сессия состоится 6 сентября в 10:00, Корпус В, уровень 6, Конференц-зал № 7. Модератором сессии выступит президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. «Мировой опыт показывает, что проведение крупных международных мероприятий дает значимый экономический эффект для экономики региона. Многие страны целенаправленно содействуют созданию соответствующей инфраструктуры, а также специальных условий для проведения мероприятий на своей территории, – комментирует директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачёв. – Дальний Восток – один из важнейших приоритетов в стратегии развития Российской Федерации. Наличие современной и правильно спроектированной инфраструктуры в событийной отрасли позволит повысить экономический потенциал, а также конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность региона на российском и международном уровне. Задача Национального конгресс-бюро оказывать содействие субъектам ДФО в повышении их инвестиционной привлекательности через развитие событийной индустрии и делового туризма, как сильнейших катализаторов, которые необходимо использовать для продвижения региона и страны в целом». В рамках деловой программы Восточного экономического форума запланировано участие представителей НКБ в качестве экспертов и спикеров в различных мероприятиях деловой программы форума, в том числе в сессиях «Туристско-рекреационные зоны Дальнего Востока. Smart-подход в комплексном освоении территорий» и «Погружение в Дальний Восток. Новые возможности для бизнеса в сфере туризма». Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru. Газета "Золотой Рог" - информационный партнер V Восточного экономического форума Газета "Золотой Рог", Владивосток.

