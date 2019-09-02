Новый терминал международного аэропорта Хабаровск получил разрешение на эксплуатацию

Новый терминал международного аэропорта Хабаровск получил разрешение на эксплуатацию

2 сентября 2019, 15:31
Бизнес
30 августа новый пассажирский терминал внутренних авиалиний аэропорта Хабаровск получил разрешение на ввод в эксплуатацию от Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация)

30 августа новый пассажирский терминал внутренних авиалиний аэропорта Хабаровск получил разрешение на ввод в эксплуатацию от Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация)

Ранее новый терминал получил заключение Ростехнадзора о соответствии всем требованиям технических регламентов, проектной документации и другим условиям, предъявляемым органом государственного строительного надзора.

Напомним, что строительство нового терминала внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровск площадью 27,7 тыс. кв. м и пропускной способностью 3 млн. человек в год началось в марте 2018 года. Проект реализован в рамках территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Хабаровск». Объем инвестиционных вложений в проект – 4,9 млрд. руб., из которых 3,9 млрд. руб. – кредитные средства ведущих российских институтов развития: ВЭБ.РФ и АО «Фонд развития Дальнего Востока». Терминал спроектирован компанией Assmann beraten+planen (Германия). Генеральный подрядчик строительства – турецкий консорциум «ЛимакМаращСтрой». Технический заказчик – DBC Consultatns. Новый терминал внутренних авиалиний оснащен 3 телетрапами, 12 лифтами различного назначения и 7 эскалаторами. Технологическое оснащение терминала соответствует современным международным и отечественным стандартам, соблюдены требования обеспечения комфорта для маломобильных пассажиров.

Досье "Дальневосточного капитала": АО «Хабаровский аэропорт» - главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск (Новый). Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - крупный аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, ежегодно обслуживающий более 2 млн пассажиров.

Журнал "Дальневосточный капитал"

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