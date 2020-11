Новый терминал международного аэропорта Хабаровск получил разрешение на эксплуатацию

30 августа новый пассажирский терминал внутренних авиалиний аэропорта Хабаровск получил разрешение на ввод в эксплуатацию от Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация)

30 августа новый пассажирский терминал внутренних авиалиний аэропорта Хабаровск получил разрешение на ввод в эксплуатацию от Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация) Ранее новый терминал получил заключение Ростехнадзора о соответствии всем требованиям технических регламентов, проектной документации и другим условиям, предъявляемым органом государственного строительного надзора. Напомним, что строительство нового терминала внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровск площадью 27,7 тыс. кв. м и пропускной способностью 3 млн. человек в год началось в марте 2018 года. Проект реализован в рамках территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Хабаровск». Объем инвестиционных вложений в проект – 4,9 млрд. руб., из которых 3,9 млрд. руб. – кредитные средства ведущих российских институтов развития: ВЭБ.РФ и АО «Фонд развития Дальнего Востока». Терминал спроектирован компанией Assmann beraten+planen (Германия). Генеральный подрядчик строительства – турецкий консорциум «ЛимакМаращСтрой». Технический заказчик – DBC Consultatns. Новый терминал внутренних авиалиний оснащен 3 телетрапами, 12 лифтами различного назначения и 7 эскалаторами. Технологическое оснащение терминала соответствует современным международным и отечественным стандартам, соблюдены требования обеспечения комфорта для маломобильных пассажиров. Досье "Дальневосточного капитала": АО «Хабаровский аэропорт» - главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск (Новый). Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - крупный аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, ежегодно обслуживающий более 2 млн пассажиров. Журнал "Дальневосточный капитал"

