Российская колея по всему Сахалину: движение открыто

Досье "Дальневосточного капитала": В конструкции и внешнем оформлении рельсовых автобусов РА-3 использован ряд новых решений: конструкционная скорость увеличена со 100 до 120 км/ч, количество мест для сидения увеличено на 15%, комфортабельный пассажирский салон оборудован автоматизированной системой кондиционирования с обеззараживателями воздуха и энергосберегающим светодиодным освещением, межвагонные переходы герметизированы, а входные дверные системы оборудованы кнопкой открытия с высокой и низкой платформы. Для маломобильных пассажиров предусмотрены подъемники для посадки-высадки, места для кресел-колясок и специальное оборудование в санитарном узле. При этом рельсовые автобусы отвечают всем требованиям, предъявляемым к безопасности эксплуатации подвижного состава: они оборудованы аварийной системой поглощения энергии удара (крэш-системой), обеспечивающей высокий уровень безопасности пассажиров и локомотивной бригады, а также системами транспортной безопасности, включающими видеонаблюдение, пожарную и охранную сигнализацию.