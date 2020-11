В туристическом центре Владивостока сносят незаконные постройки

Очередные самовольно установленные объекты пошли под снос на набережной Спортивной гавани

Очередные самовольно установленные объекты пошли под снос на набережной Спортивной гавани На этот раз специалисты административно-территориального управления (АТУ) Фрунзенского района и муниципального предприятия «Содержание городских территорий» демонтировали незаконную пристройку к кафе. Как сообщили в АТУ Фрунзенского района, владелец кафе задолго до предстоящего сноса получал соответствующее постановление, но так и не приступил к демонтажу. Теперь ему придётся оплатить существенные суммы за работы по демонтажу, вывозу и временному хранению объекта. «Работа по сносу незаконных торговых объектов ведется регулярно во всех районах Владивостока. К сожалению, не редкость, когда недобросовестные предприниматели и граждане устанавливают объекты там, где им захочется. Часто под снос идут гаражи, торговые палатки и павильоны, шлагбаумы, рекламные конструкции, заборы и другие самовольно установленные сооружения», – подчеркнули специалисты. Благодаря работе по демонтажу незаконных объектов городские территории становятся более чистыми и благоустроенными. Борьба с хаотичным размещением торговых и коммерческих объектов важна ещё и для наведения порядка в сфере потребительского рынка. Как подчеркивают специалисты, в самовольно установленных ларьках нет никаких гарантий качества товара, особенно продовольственного. Такие объекты нередко незаконно подключаются к энергоснабжению, а предприниматели не платят никаких налогов, составляя недобросовестную конкуренцию честному бизнесу. Фото – АТУ Фрунзенского района Журнал "Дальневосточный капитал"

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter