В туристическом центре Владивостока сносят незаконные постройки

В туристическом центре Владивостока сносят незаконные постройки

2 сентября 2019, 18:20
Бизнес
Очередные самовольно установленные объекты пошли под снос на набережной Спортивной гавани

Очередные самовольно установленные объекты пошли под снос на набережной Спортивной гавани

На этот раз специалисты административно-территориального управления (АТУ) Фрунзенского района и муниципального предприятия «Содержание городских территорий» демонтировали незаконную пристройку к кафе.

Как сообщили в АТУ Фрунзенского района, владелец кафе задолго до предстоящего сноса получал соответствующее постановление, но так и не приступил к демонтажу. Теперь ему придётся оплатить существенные суммы за работы по демонтажу, вывозу и временному хранению объекта.

«Работа по сносу незаконных торговых объектов ведется регулярно во всех районах Владивостока. К сожалению, не редкость, когда недобросовестные предприниматели и граждане устанавливают объекты там, где им захочется. Часто под снос идут гаражи, торговые палатки и павильоны, шлагбаумы, рекламные конструкции, заборы и другие самовольно установленные сооружения», – подчеркнули специалисты.

Благодаря работе по демонтажу незаконных объектов городские территории становятся более чистыми и благоустроенными. Борьба с хаотичным размещением торговых и коммерческих объектов важна ещё и для наведения порядка в сфере потребительского рынка. Как подчеркивают специалисты, в самовольно установленных ларьках нет никаких гарантий качества товара, особенно продовольственного. Такие объекты нередко незаконно подключаются к энергоснабжению, а предприниматели не платят никаких налогов, составляя недобросовестную конкуренцию честному бизнесу. Фото – АТУ Фрунзенского района

Журнал "Дальневосточный капитал"

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