Китайцы берутся за корешки

В Приморье китайский капитал создает холдинг по выращиванию сельхозкультур, глубокой переработке сои и последующему экспорту продукции Китайский агросектор, до сих пор представленный в Приморье разномастными полулегальными частными хозяйствами, перешел к активной фазе «окучивания» свободных земель региона - холдинг Joyvio Beidahuang Agricultural Holdings (JBA) обещает вложить в проект около 9,7 млрд рублей, ориентируясь, прежде всего, на выращивание и переработку сои. Проблема в том, как соседи по региону будут решать вопрос с работниками, ведь китайские технологии выращивания того же риса достаточно специфичны, а россиян-механизаторов сегодня днем с огнем не сыщешь. JBA - совместное предприятие аграрного подразделения китайского инвестхолдинга Legend Holdings – Joyvio Group, одной из крупнейших в Китае сельскохозяйственной группы Beidahuang (ее земельный банк превышает 6 млн га) и китайской госкомпании Jiusan Grain and Oil Industry Group, специализирующейся на переработке соевых бобов. Для реализации проекта ООО холдинг «Цзяво Бэйдахуан Агро» (Харбин) в декабре 2018 года учредило во Владивостоке АО «ЛегендАгро Холдинг» с уставным капиталом 900 тыс. рублей. Приморскую «дочку» возглавил ЖЭНЬ Цзяньчао. «ЛегендАгро Холдинг», в свою очередь, создало еще две компании – ООО «ЛегендАгро Приморье» (село Михайловка, ТОР «Михайловский») и ООО «ЛегендАгро Нива» (Уссурийск). Первую компанию возглавил россиянин Дмитрий САВЕНКОВ, вторую – китаец ЦЗИНЬ Чжэ. Г-н Савенков, при этом, является учредителем и гендиректором ООО «ЛегендАгро Логистика» и ООО Торговый дом «ЛегенАгро» (оба - Уссурийск). На базе «ЛегендАгро Холдинг» будет создан вертикально интегрированный холдинг по выращиванию сельскохозяйственных культур, глубокой переработке сои и экспорту продукции в страны АТР, к 2030 году объем его экспортных поставок должен достичь 188 тыс. тонн в год. В 2018 году экспорт соевых бобов с Дальнего Востока РФ составил порядка 840 тыс. тонн на сумму $242,8 млн. «ЛегендАгро» уже арендовало около 3,5 тыс. га сельскохозяйственных земель в Хорольском районе, на которых выращивает рис, сою и кукурузу. В дальнейшем компания хочет увеличить земельный банк в крае до 50 тыс. га и построить завод по глубокой переработке сои мощностью до 240 тыс. тонн в год. Основным экспортным товаром станет соя. При этом поставлять на азиатские рынки (Китай, Южная Корея, Япония и др.) предполагается не сырье, а продукты глубокой переработки. Завод будет построен в Уссурийске. В год предприятие сможет выпускать до 220 тыс. тонн соевой продукции, это, прежде всего, масло, шрот, лецитин, оболочка, концентрат, меласса. Проект реализуется при финансовой поддержке Россельхозбанка, который может предоставить до 5,5 млрд рублей. «Проект имеет высокий потенциал и новаторскую составляющую. Сейчас экспортируются в основном соевые бобы или продукты первичной переработки. При этом именно глубокая переработка сои является наиболее динамично развивающимся направлением в отрасли. Выпуск концентратов в мире увеличивается на 10-15% в год, опережая рост объемов производства шрота и соевого масла. Продукция глубокой переработки имеет высокий спрос как на внутреннем, так и на внешнем рынках», - подчеркнул председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ. «ЛегендАгро» также планирует создать собственный парк зерновозов и портовый терминал для экспорта сельскохозяйственной продукции. Скорее всего, партнером по логистическому проекту выступит АО «Морской порт в бухте Троицы» (МПБТ), оператор единственного действующего международного морского порта в поселке Зарубино Хасанского района. Досье "Золотого Рога": Незамерзающий морпорт в бухте Троицы расположен на юге Приморского края вблизи водных границ с Японией, Китаем, Южной Кореей. Пропускная способность действующего перегрузочного комплекса составляет 1,2 млн тонн грузов в год. ООО «Морской порт в бухте Троицы» зарегистрировано в мае 2001 года. Учредителями на паритетных началах выступили ООО «Диалог-инвест» (Москва) и три кипрских офшора. В 2018 году ООО «МПБТ» открыло новую транзитную линию «Хуньчунь (КНР) – Зарубино (РФ) - Нинбо (КНР)». С 2015 года в порту в рамках МТК работает судоходная линия между Зарубино и южнокорейским портом Пусан. В начале 2018 года сообщалось, что ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП) рассматривает покупку МПБТ. Среди потенциальных продавцов - структуры, связанные с акционерами Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Отметим, что конкурентом «ЛегендАгро» сегодня выступает группа компаний «Русагро», владеющая мощностями бывшего Уссурийского масложирового комбината» (основной переработчик сои в Приморье). В мае 2015 года «Русагро» зарегистрировало в Уссурийске ООО «Приморская соя». Совладельцами компании на данный момент являются «Русагро» (75%) и Раиса ЛОГИНОВА (25%). Выручка ООО за 2016 год составила 2,818 млрд рублей, чистая прибыль - 17,529 млн рублей. По данным «Русагро», «Приморская соя» является крупнейшим производителем соевого масла и соевого шрота, майонеза, а также является единственным производителем туалетного и хозяйственного мыла на Дальнем Востоке России. Мощности предприятия по переработке сои составляют 168 тыс. тонн в год. До конца этого года компания планирует запустить производство лецитина. «Китайский проект, конечно, поражает своими масштабами. И как только он выйдет на полную мощность, полностью убьет мелких производителей сои, которые будут вынуждены отдавать свою продукцию либо «Русагро», либо «ЛегендАгро» по минимальным ценам», - считает представитель одного из приморских агрохозяйств. Фото из архива Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

