"Ростелеком" поддержит IT-форум "Русский MeetUр" во Владивостоке

"Ростелеком" выступил генеральным партнером главного дальневосточного IT-форума "Русский MeetUр", который пройдет 4-5 октября в кампусе ДВФУ во Владивостоке

«Ростелеком» выступил генеральным партнером главного дальневосточного IT-форума «Русский MeetUр», который пройдет 4-5 октября в кампусе ДВФУ во Владивостоке В форуме примут участие представители бизнеса, науки и власти, разработчики и авторы IT-проектов из России и стран АТР. На мероприятии специалисты «Ростелекома» расскажут о цифровых технологиях для развития регионов, городской среды, транспортной отрасли. «За время своего проведения “Русский MeetUр” стал важной площадкой для продуктивного общения между разработчиками, экспертами и инвесторами, презентации услуг и передовых разработок. “Ростелеком” идет в ногу с современными разработками в IT-сфере. Мы предлагаем высокотехнологичные услуги для решения повседневных задач граждан, предприятий и власти. Свои решения и сервисы мы представляли на предыдущих форумах, и этот не станет исключением. Выступая партнером IT-форума “Русский MeetUр”, мы способствуем развитию высокотехнологичного бизнеса Дальнего Востока через обмен опытом и информацией о новейших разработках», — сказал Александр Логинов, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком». В рамках форума «Ростелеком» представит информацию о единой платформе кибербезопасности компании и сервисах на ее основе. Система защищает информационные активы от сетевых атак, осуществляет мониторинг угроз, обеспечивает безопасность электронной почты и приложений. Кроме того, эксперты компании расскажут участникам форума о проекте «Умный город», объединяющем ряд «умных решений» и сервисов компании в единый комплекс. Внедрение высокотехнологичных услуг «Ростелекома» позволяет создать комфортную городскую среду и способствует улучшению качества жизни населения. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

