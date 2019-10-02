Установлены колонны выделения пропана и бутана для третьей и четвертой линий Амурского ГПЗ

Установлены колонны выделения пропана и бутана для третьей и четвертой линий Амурского ГПЗ

2 октября 2019, 18:20
Бизнес
На Амурском газоперерабатывающем заводе установлены колонны выделения пропана (депропанизатор) и бутана (дебутанизатор) газофракционирующей установки для третьей и четвертой технологических линий

На Амурском газоперерабатывающем заводе установлены колонны выделения пропана (депропанизатор) и бутана (дебутанизатор) газофракционирующей установки для третьей и четвертой технологических линий Это оборудование позволяет выделять из широкой фракции легких углеводородов товарные фракции пропана и бутана, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области. Вес депропанизатора составляет 258 тонн, высота - 54,3 м. Вес колонны выделения бутана - 134 тонны, высота - 48 м. Всего на заводе будет установлено три пары депропанизатор-дебутанизатор - по одной паре колонн на каждые две технологические линии. Первая пара таких колонн была смонтирована на Амурском ГПЗ летом 2019 года. Журнал "Дальневосточный капитал".

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