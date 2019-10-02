"Владивосток СПГ" скорее жив

"Владивосток СПГ" скорее жив
Новость

2 октября 2019, 15:40
"Газпром" не оставляет планов по строительству в Приморском крае завода "Владивосток СПГ" мощностью 1,5 млн тонн сжиженного природного газа в год

«Газпром» не оставляет планов по строительству в Приморском крае завода «Владивосток СПГ» мощностью 1,5 млн тонн сжиженного природного газа в год. По данным Минэнерго, начало строительства запланировано уже на 2020 год. При этом приморские экологи - против размещения производства в бухте Перевозная Хасанского района. Стоимость проекта «Владивосток СПГ» оценивается в $2 млрд. СПГ планируется поставлять в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Ресурсная база поставок - газ Иркутского, Якутского и Сахалинского центров газодобычи. Более масштабный проект реализуется у соседей в Хабаровском крае. «Сахалин-1» планирует построить в 2025 году в порту Де-Кастри завод «Дальневосточный СПГ» мощностью 6,2 млн тонн за $4,2 млрд. Напомним, что «Газпром» в начале июля открыл собственный R&D-центр на острове Русском для реализации проектов группы по добыче углеводородов на шельфе, переработке и сжижению природного газа на Дальнем Востоке. R&D-центр располагается на площадях Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Центр будет заниматься исследованиями в рамках таких проектов, как строительство III технологической линии завода СПГ проекта «Сахалин-2», среднетоннажного завода СПГ в районе Владивостока («Владивосток СПГ»), проектов обустройства и разработки Киринского и Южно-Киринского нефтегазоконденсатных месторождений. Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Stories:
ЭкономикаПриморье
Владивосток СПГопционы менеджерам ГазпромГазпром сераАО «Газпром энергосбыт Тюмень»Газпром нефтиГазпром-АэроГазпром-энергохолдингГазпром межрегионгаз Нижний НовгородГазпром ВНИИГАЗГазпром энергохолдингГазпром межрегионгаз СеверГазпром трансгаз УхтаГазпром межрегионгаз ВологдаГазпром трансгаз СаратовГазпром межрегионгаз КостромаГазпром трансгаз ЕкатеринбургГазпром межрегионгаз ПятигорскГазпром нефть шельфГазпром газомоторное топливоГазпром трансгаз БеларусьГазпром нефть аэроГазпром нефть салаватГазпром энергомонополия ГазпромГазпром межрегионгаз ТверьГазпром добыча НоябрьскГазпром добыча АстраханьГазпром добыча ЯмбургООО «Газпром добыча Ноябрьск»Газпром добыча ОренбургГазпром добыча УренгойГазпром добыча шельф«Газпром трансгаз Сургут»Газпром топ-менеджментГазпром Армения"Газпром нефть"&quot;ГазпромГазпром геологоразведкаГазпром торгсервисГазпром промгазгазпром добыча краснодаркосмическое подразделение ГазпромГазпром добыча ЯмбурГазпром переработкаГазпром трансгазГазпром капиталГазпром. Маргрет ВестагерГазпром добыча НадымГазпром газораспределение ТулаГазпром трансгаз ЮгорскГазпром нефтехим СалаватГазпром трансгаз КазаньГазпром инвест ВостокЦЦАб ГазпромГазпром межрегионгаз Ростов-на-ДонуГазпром нефтьГазпром газораспределениеГазпром газораспределение ЧелябинскВладивосток-СПГГазпром. инвестицииГазпромГазпром межрегионгаз ОмскГазпром СтройТЭК СалаватГазпром трансгаз Ставрополь«Газпром-Югра» ООО "Газпром межрегионгаз Север""Газпром"Газпром газэнергосетьГазпром нефтехимГазпром КыргызстанГазпром. Нафтогазгора газпромРоснефть. ГазпромГазпром межрегионгазГазпром Бурениегазпром химволокногазпром флотГазпром-ЭкспортГазпром экспорт
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы