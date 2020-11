Всего около месяца осталось добывать российским рыбакам сардину и скумбрию

Всего около месяца осталось добывать российским рыбакам сардину и скумбрию. Промысел сайры уже завершен. Несмотря на значительный прирост вылова сардины, в целом летняя путина оказалась провальной для россиян. И хотя у рыбаков есть еще время нарастить вылов скумбрии в исключительной экономической зоне Японии, уже понятно, что, кроме биологических причин неудачной путины, есть определенные недочеты в деятельности регулятора, который администрирует распределение биоресурсов среди российских пользователей. Пока предварительные итоги следующие. К 12 ноября 2019 года вылов составил около 165 тыс. тонн, что на 32% превышает уровень 2018 года. Основная доля приходится на сардину иваси – 127,7 тыс. тонн, что более чем в два раза, или на 70,3 тыс. тонн, выше уровня прошлого года. Лидеры этого промысла - компании «Сигма Марин Технолоджи» и компания «Доброфлот». Причем судно компании «Сигма Марин Технолоджи», «Петр 1», добыло более 34 тыс. тонн сардины. Это абсолютный рекорд по вылову биоресурсов за последние годы, таких показателей добывающие компании давно не показывали. Еще один рекорд поставила группа компаний «Доброфлот». Суда компании добыли 22 тыс. тонн, при этом весь основной улов был добыт кошельками. Отличился СТР «Стерлядь», который добыл больше всех. Хорошая работа добывающего флота позволила поставить на плавбазу «Всеволод Сибирцев» качественную рыбу, из которой было произведено 22 млн банок пресервов иваси, это в 4 раза больше, чем в прошлом году. Как отмечают представители добывающих предприятий, трудоустройство на промысел сардины иваси становится для рыбаков более предпочтительным, чем трудоустройство на суда, добывающие минтай, сельдь и даже краб. «Лидером по заработку среди судов нашей компании, задействованных на промысле сардины, стал СТР «Стерлядь». Его моряки получили 240 тыс. рублей на пай, и теперь все хотят на него попасть», - отметили в отделе кадров компании «Доброфлот». А вот рекордными заработками суда, работающие на скумбрии, похвастаться не могут. Флот недоловил этот объект. Пока освоено 34,84 тыс. тонн, что ниже уровня 2018 года на 25,4 тыс. тонн. Однако показатели могут увеличиться, так как промысел еще идет, но работают на промысле этого объекта всего две компании - ООО «Магадантралфлот» и АО «Тралфлот». Объем вылова по квотам в 2019 году оценивается в 24 тыс. тонн. Эти компании приобрели право ловить в ИЭЗ Японии на аукционах, на которых Росрыболовство разыграло право на добычу пелагических видов в ИЭЗ Японии. При этом ранее количество предприятий, работавших в зоне Японии по межправительственному соглашению, было гораздо больше. Но многие компании, которые ловили там рыбу, не могли принять участие в аукционе из-за высокой начальной цены лотов. Что касается сайры, то российские компании добыли меньше всего за всю историю России - 2,3 тыс. тонн, на 5,45 тыс. тонн меньше, чем в 2018 году. Виталий МОРОЗОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

