На западном побережье Сахалина ввели в эксплуатацию новейшую ГРЭС-2

В селе Ильинском Томаринского района состоялся торжественный запуск первой очереди одного из самых технологичных объектов энергетики на Дальнем Востоке Сахалинская ГРЭС-2 будет обеспечивать электроэнергией треть всего острова. Среднегодовая выработка будет достигать 840 миллионов кВт•ч. Мощность новой тепловой электростанции составит 120 МВт, что почти в полтора раза больше мощности первой ГРЭС. Во время церемонии запуска на символическую кнопку нажали заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов. – Сахалинская ГРЭС-2 – это третий объект, построенный в соответствии с указом Президента Владимира Путина по развитию энергетики Дальнего Востока. Она заменяет старую электростанцию, которая работает на Сахалине с 1965 года и уже выработала свой ресурс. С вводом ГРЭС-2 островной регион получает большие резервы мощности для развития экономики и социальной сферы. Мы воспользуемся этими дополнительными возможностями, чтобы привлечь новые инвестиции в Сахалинскую область, – отметил Юрий Трутнев. Валерий Лимаренко подчеркнул важность ГРЭС-2 для энергосистемы островной области, которая изолирована от Единой национальной энергетической системы России. Современная станция обеспечит надежное и бесперебойное энергоснабжение острова, создаст условия для подключения новых потребителей – жилых кварталов, социальных учреждений, промышленных предприятий. – Для нашего региона – это большое событие. Сегодня мы благодарим строителей за работу и желаем энергетикам безаварийной работы, – сказал губернатор. – Никакое развитие без энергии невозможно. Поэтому важно, чтобы островная энергосистема надежно функционировала в сложных природных и климатических условиях и в полном объеме обеспечивала жителей электричеством. Николай Шульгинов рассказал о технических характеристиках ГРЭС-2. В качестве топлива она будет использовать каменный и бурый уголь местных месторождений – Солнцевского и Горнозаводского. При этом расходы топлива будут в полтора раза меньше, чем на старой станции, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области. – Это то, к чему мы стремимся – повышать эффективность работы системы энергетики. В Сахалинской области произошел рост электропотребления – больше 3 процентов с начала года. Экономика развивается, и энергетика должна получать соответствующее развитие, – подчеркнул глава РусГидро. Новая электростанция полностью автоматизирована. Система самостоятельно настраивает работу агрегатов – в зависимости от запросов энергопотребителей. Пики приходятся на вечерние часы. В любой момент блоки ГРЭС-2 могут выйти на номинальную мощность. Станция оснащена самым современным оборудованием. Паровые турбины, котлоагрегаты, генераторы – российского производства. Некоторое оборудование закупили за рубежом. К примеру, электрофильтры французского производства, которые улавливают более 99 процентов частиц золы, уходящих в дымовую турбину. Так называемую «сухую» градирню башенного типа, доставили из Венгрии. Это пока единственный объект подобной конструкции в России. В отличие от обычных градирен, где значительная часть воды при охлаждении турбин испаряется в атмосферу, в «сухой» – потери воды исключаются. При проектировании и строительстве станции учли географические особенности острова. Все сооружения способны выстоять при 9-тибалльном землетрясении и сильных тайфунах. Возводить электростанцию в Ильинском начали в 2015 году. В пиковые периоды на строительной площадке трудились до 2,5 тысяч человек. Теперь ввод ГРЭС-2 позволит закрыть старую станцию в Поронайском районе. Она будет выведена из эксплуатации после прохождения нынешнего отопительного сезона. А сотрудников переведут на новую электростанцию. Как рассказал исполнительный директор АО «Сахалинская ГРЭС-2» Игорь Шакиров, энергообъект даст 433 новых рабочих места. Чтобы создать комфортные условия для жизни, в селе Ильинское Томаринского района в последние годы вырос поселок энергетиков. Здесь возвели 24 дома – 333 квартиры. В апреле 2020 года откроется новый детский сад на 110 мест. Сегодня в селе нет дошкольного учреждения – работают только группы для малышей при школе. Кроме того, в следующем году в Ильинском будет сдан центр культурного развития, где разместятся дом культуры и библиотека, а также начнется строительство спортивного комплекса. По программе «Инициативное бюджетирование» возведут баню. Отметим, что стимулированию инвестиций в развитие экономики Дальнего Востока способствует выравнивание тарифов на электроэнергию до среднероссийского уровня. По поручению Владимира Путина готовится решение о продлении действия механизма выравнивания до 2028 года. ПАО «РусГидро» является оператором этой программы. Журнал "Дальневосточный капитал".

