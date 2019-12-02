На западном побережье Сахалина ввели в эксплуатацию новейшую ГРЭС-2

– Сахалинская ГРЭС-2 – это третий объект, построенный в соответствии с указом Президента Владимира Путина по развитию энергетики Дальнего Востока. Она заменяет старую электростанцию, которая работает на Сахалине с 1965 года и уже выработала свой ресурс. С вводом ГРЭС-2 островной регион получает большие резервы мощности для развития экономики и социальной сферы. Мы воспользуемся этими дополнительными возможностями, чтобы привлечь новые инвестиции в Сахалинскую область, – отметил Юрий Трутнев.