ОАО "Терминал Астафьева" запустил закрытую конвейерную линию

"Запуск конвейерной линии закрытого типа позволит исключить контакт угля с окружающей средой при перемещении его с железнодорожного склада по закрытым галереям. Мы изучили успешные практики работы терминалов в Испании, Японии и Республике Корея, где использование подобной линии и судопогрузочной телескопической машины Telestak, уже работающем на предприятии, позволяет исключить любой избыточный контакт угля с окружающей средой при его перемещении по территории терминала или при погрузке в трюм судна. Все это, а также установленные пылеветрозащитные экраны и снегогенераторы, - результат проведенной модернизации и технического перевооружения на предприятии. Тем самым, «Терминал Астафьева» стал первым в Находке портом, полностью реализовавшим комплекс по защищенной перевалке угля", - сообщил исполнительный директор ОАО «Терминал Астафьева» Александр ГАНИН.