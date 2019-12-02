Службы Владивостока вручную и с помощью спецтехники очищают пешеходные маршруты от снега

Службы Владивостока вручную и с помощью спецтехники очищают пешеходные маршруты от снега

2 декабря 2019, 12:40
Бизнес
1 декабря дорожные рабочие муниципального предприятия "Содержание городских территорий" (СГТ) заняты очисткой снега с пешеходных маршрутов

1 декабря дорожные рабочие муниципального предприятия "Содержание городских территорий" (СГТ) заняты очисткой снега с пешеходных маршрутов. Снег убирают с тротуаров, лестниц, надземных и подземных переходных переходов.   Из оперативного штаба, работающего при СГТ, сообщают, что вручную от снега сегодня очищали надземные переходу по проспекту 100-летия Владивостока, автобусные остановки на улице Маковского,  переходы и тротуары на Фирсова, Алеутской, Вилкова, Окатовой, Героев Тихоокеанцев, Катерной, Калинина, Светланской, Семёновской, Океанском проспекте, Баляева, Аллилуева, Фонтанной, Гоголя и многих других.   "Работы по очистке пешеходных зон проводятся также с использованием малой снегоуборочной техники. Уборка снега на пешеходных маршрутах продолжается и в эти часы по различным адресам", - рассказали в штабе.   Напомним, что дорожные службы Владивостока обрабатывали дороги противогололёдными материалами - жидкими химреагентами и песко-соляной смесью. Ни один из участков дорог города не закрывался, движение автотранспорта осуществлялось в обычном режиме.   Фото МБУ "Содержание городских территорий"   Газета "Золотой Рог", Владивосток.    

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