Судоверфь "Звезда": перспективы и профессиональный рост

На ССК «Звезда» развивают систему наставничества, которая во многих мировых карьерных практиках считается необходимым этапом становления молодого специалиста. Много внимания уделяется и тем, кто хочет заниматься научными изысканиями в отрасли судостроения. «Я учился в Комсомольском-на-Амуре государственном техническом университете, решил переехать в Большой Камень из-за предложения по работе. На «Звезде» я уже год и месяц, - сообщил инженер-конструктор третьей категории ССК «Звезда» Сергей ГРУШИН. - Из плюсов хотелось бы выделить: стабильность и огромные перспективы, как для верфи, так и для специалистов. Ни для кого не секрет, что "ССК "Звезда" полностью оснащен заказами на долгие годы. Представляете? Это ведь несколько десятков лет. Заработная плата достойная. Но, что для меня особенно важно, так это большое внимание к молодым специалистам, которые приходят со свежими идеями, взглядами. Здесь к ним прислушиваются и помогают развиваться.