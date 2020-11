Судоверфь "Звезда": перспективы и профессиональный рост

Судостроительный комплекс "Звезда" – новейшая страница истории российского судостроения

Судостроительный комплекс «Звезда» – новейшая страница истории российского судостроения. Не смотря на то, что верфь еще строится сама, на ней уже вовсю идет создание судов. На судоверфи уже работают объекты первой очереди: в блоке корпусных производств и окрасочных камерах идет изготовление судовых конструкций для многофункциональных судов снабжения ледового класса, танкеров типа «Афрамакс». На тяжелом открытом достроечном стапеле, укомплектованном уникальным грузоподъемным оборудованием во главе с краном-гигантом «Голиаф», уже ведется стыковка готовых секций будущих судов. Активно идет строительство крупнейшего в России сухого дока. Вокруг ССК «Звезда» формируется целый судостроительный кластер. Работы идут непрерывно, специалисты прикладывают все усилия, чтобы выпускать современную, конкурентоспособную крупнотоннажную морскую технику. Судоверфь «Звезда» строится консорциумом во главе с «Роснефтью». Комплекс создает тысячи рабочих мест и влияет на развитие экономики региона. Интерес к работе Все это было бы невозможно без квалифицированных специалистов. Работников привлекают не только стабильность и хорошие зарплаты, но и возможность выполнять интересные задачи, профессионально развиваться вместе с верфью. «На работу в судостроительный комплекс меня пригласили три с половиной года назад, - поделилась своей историей бригадир машинистов крана тяжелого стапеля ССК «Звезда» Ольга КРАТ. – Я принимала участие в строительстве ключевых объектов во время подготовки к саммиту и высотных зданий города Владивостока. На ССК «Звезда» у нас, можно сказать, рабочая династия: мой сын тоже пришёл сюда работать. Главные плюсы работы для меня – стабильность и интересные задачи. Регулярно появляется новая техника, на которой мы учимся работать. Обучение, стажировку и экзамены проводили лучшие специалисты, только после этого мы были допущены к новому оборудованию. Объемы работ довольно большие, а высота портальных кранов выше стандартной – без обучения качественно работать было бы сложно. Для тех, кто хочет расти по карьерной лестнице и при этом не боится работы, возможности очень большие. Здесь это рвение поощряют». Уверенность в завтрашнем дне На сегодняшний день портфель заказов уникальной для России верфи насчитывает 59 судов, программа до 2035 года насчитывает 178 единиц судов и морской техники различных типов. Это привлекает специалистов из других регионов. «В этой профессии я с 2013 года, работал на Сахалине, затем получил предложение о работе на ССК «Звезда», – рассказал электрогазосварщик Юлиан ГОЛИНКО. – Хотелось что-то поменять, переехать на материк. Зарплата очень хорошая для моей профессии на Дальнем Востоке, а так как заказов у судостроительного комплекса много, то я уверен, что здесь надолго. Сейчас я получаю высшее образование в Комсомольском-на-Амуре государственном техническом университете. Карьерные перспективы, кстати, тут обширные. Комплекс находится в стадии развития, кадры необходимы всегда. После получения образования планирую стать мастером, а там, кто знает, может быть стану главным инженером по сварке в будущем». Помощь науке На ССК «Звезда» развивают систему наставничества, которая во многих мировых карьерных практиках считается необходимым этапом становления молодого специалиста. Много внимания уделяется и тем, кто хочет заниматься научными изысканиями в отрасли судостроения. «Я учился в Комсомольском-на-Амуре государственном техническом университете, решил переехать в Большой Камень из-за предложения по работе. На «Звезде» я уже год и месяц, - сообщил инженер-конструктор третьей категории ССК «Звезда» Сергей ГРУШИН. - Из плюсов хотелось бы выделить: стабильность и огромные перспективы, как для верфи, так и для специалистов. Ни для кого не секрет, что "ССК "Звезда" полностью оснащен заказами на долгие годы. Представляете? Это ведь несколько десятков лет. Заработная плата достойная. Но, что для меня особенно важно, так это большое внимание к молодым специалистам, которые приходят со свежими идеями, взглядами. Здесь к ним прислушиваются и помогают развиваться. Регулярно проводятся тренинги, обучающие программы. Существует программа поддержки молодых специалистов, в ходе которой с выпускником работает наставник на протяжении нескольких лет. Все мы знаем, как сложно молодому специалисту адаптироваться, наставник помогает понять специфику работы, знакомит с коллективом, объясняет тонкости и нюансы такой нелегкой отрасли, как судостроение. Также молодые специалисты могут участвовать в научно-технических конференциях. При успешной защите своих проектов есть возможность внедрить идею для реализации на предприятии, использовать как тему для написания научных работ в магистратуре или аспирантуре. Это помогает повышать свой научный уровень». Перспективы развития впечатляют «У малых городов мало шансов конкурировать с крупными за инвестиции, за кадры. В этом отношении Большому Камню повезло больше других и по местоположению, и по вниманию со стороны руководства страны. Какой еще город может похвастаться, что его посетили главы сразу двух государств?! Плюс к этому, внимание «Роснефти», которая открывает не только ближайшие, но и дальние перспективы. Перед ССК «Звезда» стоит задача: строить танкеры «Афрамакс» ледового класса, которых в России никогда не делали. Нужно представлять себе более отдаленное будущее: на что ориентировано предприятие, каким будет город, их роль в крае и в стране. Судостроение потянет за собой добычу руды и угля, металлургию и точное машиностроение, а еще и обучение кадров высшего и специального звеньев. Все это принципиально не может быть решено в рамках одного города: поэтому Большой Камень следует рассматривать как центр кластера, который неизбежно будет формироваться на востоке России. Только в составе агломерации с углубленной специализацией здесь можно выйти на уровень конкурентоспособности на рынке», - уверен Юрий Авдеев, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН. Газета "Золотой Рог", Владивосток Фото Наталья Комиссарова.

