Уссурийск подключили к магистральному газопроводу

Как отметил и.о.директора краевого департамента энергетики Андрей Леонтьев, следующим этапом газификации Приморья станет ввод такой же ГРС в Спасске-Дальнем, который запланирован на январь 2020 года. Это позволит перевести на газ не только жилой фонд, но и предприятия, в том числе «Спасскцемент». На 2021 год запланирован перевод на газ первых котельных Находки.