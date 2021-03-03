Производители рыбных консервов получат господдержку в Приморье

Производители рыбных консервов получат господдержку в Приморье

Сегодня, 17:27БизнесФото: Медиахолдинг1Mi
Для экспортного производства рыбных консервов из бюджета Приморского края выделят почти 60 миллионов рублей. Субсидии направят промышленникам в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

В региональном агентстве по рыболовству сообщили, что в 2020 году на заводах Приморья выпустили 123 миллиона банок консервов и пресервов. Для предприятий, которые отправляют продукцию на экспорт, в края разработана новая мера государственной поддержки.

«В этом году из краевого бюджета им направят 57 миллионов рублей. Субсидии предусмотрены на компенсацию затрат на производство и экспорт рыбных консервов», — рассказал руководитель агентства Валерий Корко.

Кроме того, в 2021 году в региональном бюджете предусмотрено 37,5 миллионов рублей на развитие рыбопереработки и аквакультуры в Приморье.

Производителям компенсируют затраты на покупку нового оборудования, модернизацию холодильных мощностей, рыбоперерабатывающих производств.

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Приморский край
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