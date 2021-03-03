ВТБ расширил кредитный лимит АО «Терминал Астафьева»

ВТБ расширил кредитный лимит АО «Терминал Астафьева»

Сегодня, 17:49БизнесФото: Медиахолдинг1MiСредства пойду на завершение строительства крытого терминала сыпучих грузов
ВТБ увеличил кредитный лимит АО «Терминал Астафьева» с 2,2 млрд до 3,6 млрд рублей. В рамках расширенного лимита стороны подписали несколько новых кредитных договоров. Финансирование будет направлено на завершение строительства комплекса закрытой перевалки сыпучих грузов в г. Находке Приморского края.

Международный инвестиционный проект запущен в 2018 году в рамках поручения Президента РФ о переходе к экологически безопасным технологиям перевалки сыпучих грузов. В его реализации участвуют компании Gaptek (Испания), Marubeni (Япония) и Schade (Германия), модернизация железнодорожной инфраструктуры выполняется совместно с ОАО «Российские Железные Дороги». ВТБ и АО «Терминал Астафьева» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта в 2018 году на Восточном экономическом форуме. Строительство комплекса будет завершено в 2021 году.

«Поддержка инфраструктурных проектов в ведущих отраслях экономики страны — стратегическое направление работы ВТБ. Инвестиционное финансирование позволяет региональным компаниям воплощать в жизнь долгосрочные планы по модернизации. Строительство крытого терминала сыпучих грузов в Находке станет прорывом в развитии отечественной сферы технологий перевалки угля. Мы поддерживаем этот важный для социально-экономического развития и экологии Приморского края проект с самого начала его реализации. Уверен, что при финансовом участии ВТБ наш многолетний партнер „Терминал Астафьева“ в запланированные сроки успешно завершит его финальный этап», − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ.

«ВТБ является нашим ключевым финансовым партнером в большой работе по строительству крытого терминала сыпучих грузов. Сейчас мы реализуем четвертый этап программы модернизации — строительство полностью закрытого навеса над зоной выгрузки железнодорожного фронта. Ввод в эксплуатацию этой уникальной для портов России конструкции станет финальным шагом в переходе предприятия на закрытую перевалку», − подчеркнул Руслан Кондратов, генеральный директор АО «Терминал Астафьева».

В январе 2021 года «Терминал Астафьева» подписал «Зеленую декларацию» с общественной экологической организацией «Зеленый Патруль», которая обеспечивает доступ независимых экспертов на производственную площадку порта, а также содействие в проведении экспертных оценок реализации проекта.

Справка «Золотого Рога»

АО «Терминал Астафьева» — современный морской мультимодальный терминал, расположенный в г. Находка Приморского края. Терминал оказывает услуги по выгрузке, штабелеванию, очистке и перемещению сыпучих грузов. Портовая и производственная инфраструктура предприятия включает подъездные железнодорожные пути, складские площади для единовременного хранения сыпучих грузов, собственный морской причал, глубина которого позволяет производить погрузку судов дедвейтом до 80 тыс. тонн.

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