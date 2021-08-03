Приморский банк уведомил о смене названия

Приморский банк уведомил о смене названия
Приморский банк уведомил о смене названия
Сегодня, 11:27БизнесФото: Медиахолдинг 1Mi
«Саммит Банк» сменил фирменное наименование. ПАО КБ «САММИТ БАНК» стал АО КБ «САММИТ БАНК».

Решение о переименовании было принято на Годовом общем собрании акционеров.

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