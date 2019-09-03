Аэропорт не дает добро на вылет

Аэропорт не дает добро на вылет

3 сентября 2019, 15:40
Бизнес
Воздушная гавань Приморья проложила новый маршрут в судебные кабинеты

Воздушная гавань Приморья проложила новый маршрут в судебные кабинеты

Юристы крупнейшей аэрогавани Дальнего Востока в последнее время зачастили в Арбитражный суд – с АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) судятся структура Росавиации и компания-топливозаправщик, подконтрольная одному из аффилированных лиц аэропорта. По данным газеты «Золотой Рог», ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» («АГА», подведомственно Росавиации) пытается взыскать с АО «МАВ» 290 млн рублей необоснованного обогащения. Арбитражный суд Приморского края возбудил производство по делу и назначил предварительное судебное заседание на 16 октября. Как следует из картотеки суда, речь идет «о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 230 771 826,4 рублей, взыскании суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 59 185 792,72 рублей, взыскании суммы процентов за пользование чужими денежными средствами по день фактической уплаты этих средств». ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» принадлежит большинство находящихся в РФ аэродромных объектов (взлетно-посадочные полосы, перроны, стоянки и пр.). Их предприятие сдает в платную аренду владельцам аэропортовых терминалов. «В адрес АО «Международный аэропорт Владивосток» поступило исковое заявление ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» о взыскании с аэропорта неосновательного обогащения. 21.08.2019 г. нам стало известно, что данный иск также поступил в Арбитражный суд Приморского края. ФГУП «АГА» предъявляет требования о взыскании платы за федеральное недвижимое имущество, выведенное из эксплуатации в связи с его непригодностью, не используемое АО «Международный аэропорт Владивосток» и не принадлежащее ему ни на каком праве. В настоящее время правовой дирекцией АО «МАВ» готовится отзыв на исковое заявление о необоснованности требований ФГУП «АГА»», - прокомментировали газете «Золотой Рог» ситуацию в пресс-службе аэропорта. Досье "Золотого Рога": Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает около 50 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. По данным Транспортной клиринговой палаты в рейтинге российских аэропортов в 2018 году АО «МАВ» заняло 14-е место по объемам пассажирских перевозок. По общему пассажиропотоку, а также по международному пассажиропотоку Владивосток занимает первое место среди аэропортов не только ДФО, но и Восточной Сибири. АО «МАВ» возглавляет выпускник Уссурийского высшего военного автомобильного командного училища (УВВАКУ), подполковник в отставке Игорь ЛУКИШИН, полномочия которого в конце 2017 года были продлены на три года. Консорциум инвесторов в составе группы «Базовый элемент» Олега ДЕРИПАСКИ, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и сингапурского аэропортового оператора Changi Airports International в феврале 2017 года закрыл сделку по приобретению 52,16% акций АО «МАВ» и 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток», владеющего и управляющего зданием терминала аэропорта Владивостока. Продавцом выступило АО «Международный аэропорт Шереметьево». При этом структуры «Базового элемента» официально акциями АО «Международный аэропорт Владивосток» не владеют из-за санкций в отношении активов Дерипаски. Акционерами АО «МАВ» на начало 2019 года являлись АО «Международный аэропорт Шереметьево», сингапурские компании Levanterra Pte.Ltd и Goldenhorn Gate Pte.Ltd (все - по 17,3854% акций), ООО «Аэро-Груз» (Владивосток, 18,36% акций), АО «Кварц-Инвест» (Москва, 16,84%), Ольга ТРУШКИНА (8,63%). На годовом собрании по итогам 2018 года акционеры приняли решение не выплачивать дивиденды, а чистую прибыль в размере 157 млн рублей оставить нераспределенной. По итогам 2017 года дивиденды также не выплачивались, чистая прибыль в размере 59,522 млн рублей была направлена на финансирование инвестпрограммы 2018 года. Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивались в связи с чистым убытком в размере 118,493 млн рублей. В совет директоров компании входят 7 человек: Екатерина ТЕРЕНОВА (представитель сингапурского аэропортового оператора Changi Airports International), Алексей ВАСИЛЬЧЕНКО (представитель АО «Международный аэропорт «Шереметьево»), Антон ГРУЗИН, Никита КЛИМАРЕВ (оба - представители Levanterra Pte.Ltd), гендиректор ООО «Аэро-Груз» Владилен СЫТНИК, его отец Анатолий СЫТНИК (совладелец «Аэро-Груза»), президент ООО «УК Комакс» (управляющая компания ОАО «Хабаровский аэропорт») Константин БАСЮК. К ООО «Аэро-Груз» у МАВ смешные, на первый взгляд, претензии. Например, последний иск был о взыскании 286 649 рублей 50 копеек. «Ответчик, являющийся оператором аэропорта Кневичи, использует для осуществления своей деятельности сооружения и оборудование, производственно-технологические комплексы, находящиеся на территории аэропорта. При этом истцом на основании Правил обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2009 № 599, были разработаны и утверждены тарифы за комплекс услуг, связанных с предоставлением права доступа и права пользования инфраструктурой аэропорта, которые были указаны в направленных в адрес ответчика договорах №514-50/16 от 20.12.2016, № 9-50/18 от 10.01.2018. Истец указал, что ответчик договоры не подписал, но фактически в отсутствие заключенного договора пользовался комплексной услугой предоставления права доступа и права пользования объектами инфраструктуры аэропорта без осуществления оплаты», - говорится в материалах суда. «Аэро-Груз» требования оспорил, ссылаясь на то, что для осуществления обслуживания почты и груза использует принадлежащие ему на праве собственности здания и помещения, оборудованные для приема-выдачи, комплектования и временного хранения грузов и почты. Компания полагает, что «предоставление права пользования объектами инфраструктуры аэропорта не является услугой, в связи с чем взимание платы за пользование объектами инфраструктуры законодательно не предусмотрено, не имеет правовых основ». Суд в этом случае встал на сторону аэропорта. Куда серьезнее выглядит тяжба с ООО «ТЗК ДВ» о признании незаконным установления тарифа. «ТЗК ДВ» обратилось в суд с исковым заявлением к акционерному обществу «Международный аэропорт Владивосток» о признании установления АО «Международным аэропортом «Владивосток»с 15.05.2018 г. тарифа по предоставлению инфраструктуры аэропорта в целях оказания услуг по обслуживанию воздушных судов в рамках договора No337-50/15 от 23.09.2015 г. введенного на основании отчета ООО «ЭсАрДжи-Консалтинг» № 331-АА-ЯА/17/1 от 14.03.2018 «Об определении обоснованных тарифов за предоставление АО «Международный аэропорт Владивосток» права доступа и права пользования инфраструктурой аэропорта Владивосток Кневичи операторам топливозаправочных комплексов» в размере 1000 руб/т незаконным», - говорится в материалах суда. Очередное заседание по делу назначено на 16 сентября. «ТЗК ДВ» производит весь комплекс услуг, связанных с подготовкой к заправке, контролем качества и заправкой воздушного судна авиационным топливом в международном аэропорту Владивостока (Кневичи), осуществляет реализацию авиационного топлива. ООО зарегистрировано в Артеме в августе 2009 года. Уставный капитал компании составляет 1 млн рублей. Пикантность в том, что бенефициаром компании является член совета директоров АО «МАВ» и АО «Хабаровский аэропорт» Константин Басюк. Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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