Авиалавочка закрывается

«Аэрофлот» заявил о планах отмены «плоских» тарифов - остановить транспортную катастрофу в регионе сможет только дружный протест губернаторов краев и областей ДФО Для дальневосточников, уровень жизни которых и так разительно отличается в худшую сторону от ведущих регионов Центральной России, наступают тяжелые времена – на прошлой неделе глава крупнейшего авиаперевозчика страны заявил, что «Аэрофлот» в перспективе откажется от практики льготных тарифов, что в любом случае приведет к повышению цен на авиабилеты на самых популярных направлениях. При этом заполняемость лайнеров перевозчика вряд ли беспокоит – чиновники, работники госкорпораций и представители крупного бизнеса будут покупать билеты по той цене, которую им назовут. Как это, к примеру, происходит в дни Восточного экономического форума. За бортом «Аэрофлота» останется подавляющее большинство дальневосточников, туристы, мелкий и средний бизнес. Похоже, разрешить ситуацию сможет только «бунт» дальневосточных губернаторов, которые могут заставить Москву обратить внимание на ситуацию, как это было ранее, когда «Аэрофлот» стал сокращать количество собственных рейсов в пользу дочерней авиакомпании «Россия», лайнеры которой находятся куда в более худшем состоянии, чем у материнской компании. Сейчас на маршруте Владивосток - Москва работают три перевозчика: «Аэрофлот» (два рейса в день), входящая в него авиакомпания «Россия» (один рейс в день) и «Ираэро» (дважды в неделю). Последняя возобновила выполнение прямых рейсов в начале июня после ухода с этого направления в январе. В расписании аэропорта Владивосток рейсы «Ираэро» присутствуют до 26 октября. Последние годы на рейсах «Аэрофлота» и «России» из Москвы в дальневосточные города действуют так называемые «плоские» тарифы в эконом-классе. Это тарифы с фиксированной ценой, которая не зависит от даты покупки билета. Воспользоваться такими тарифами может любой пассажир, независимо от возраста и региона проживания. Те есть речь не идет о привилегии для приморцев. Цена такого билета на рейсы самого «Аэрофлота» между Москвой и Владивостоком составляет 25 тыс. рублей туда и обратно, АК «Россия» - 22 тыс. рублей. «Однако купить билеты за эту цену возможно далеко не всегда. К примеру, сегодня билет во Владивосток класса «эконом» можно купить за 11 тыс. руб., но, например, обратный – через неделю только за 53 тыс. рублей», - отмечает депутат госдумы Виктор Пинский. «Несмотря на то что «Аэрофлот» совместно с «Россией» выставил на Дальний Восток на 10% больше емкостей и, как следствие, авиабилетов в этом году на лето, чем в 2018 году, спрос превышает предложение. Напоминает ситуацию советских времен, когда стоимость дешевых товаров народного потребления компенсируется их отсутствием на полках», - заявила в интервью РИА Новости директор департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана ПЕТРОВА. Досье "Золотого Рога": В настоящее время «плоские» тарифы действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Симферополь и Калининград. Эти перевозки не субсидируются государством, убытки от них покрываются за счет более доходных маршрутов «Аэрофлота». Согласно собственным данным «Аэрофлота», сейчас 70–80% мест на рейсах продаются по тарифам ниже экономически обоснованных. Но снижать этот показатель чревато - такая стратегия будет стоить перевозчику пассажиров. На такси в Москву Накануне ВЭФа, когда купить билеты на рейсы из Владивостока в Москву по доступной цене нереально, глава «Аэрофлота» буквально ошарашил приморцев. «Да, «плоские» тарифы достаточно серьезным бременем ложатся на экономику «Аэрофлота». Более того, это нерыночная мера, и в правительстве, в разных министерствах, нет единства по этому поводу. Многие считают, что это должно со временем отойти, потому что должна быть конкуренция. Я с этим согласен. Мы ввели «плоские» тарифы в 2015 году как временную меру, чтобы поднять мобильность населения. Это было сделано: сейчас летают люди, которые раньше вообще не летали, те же пенсионеры. Тариф 22 тыс. рублей туда-обратно на «России» и 25 тыс. на «Аэрофлоте» - если вы пересчитаете на час полета, то такси в Москве стоит столько же или дороже точно, мы это считали. Поэтому это серьезная потеря для «Аэрофлота», - сказал гендиректор «Аэрофлота» Виталий САВЕЛЬЕВ в интервью «Интерфаксу». По его мнению, снять напряжение могут регионы, как это обещает глава Сахалина. При этом фактически государственного авиаперевозчика не волнует, что требуемые деньги на покрытие разницы между тарифами должны быть выдернуты из бюджетов регионов, читай, изъяты у добросовестных налогоплательщиков. «На что мы рассчитываем? Что регионы рано или поздно начнут жить своей жизнью. Вот сейчас врио губернатора Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО долго убеждал - и правительство, и нас - поставить им дополнительный рейс, потому что у них будет развиваться туристический кластер, производство. Мы в ближайшее время открываем третий рейс, но уже не по «плоским» тарифам, это будет коммерческий рейс. «Плоские» тарифы для него может сделать сам губернатор, когда примет решение о субсидии на определенную сумму, которую мы с ним проговорили - мы ему показали расчеты. Тогда и тариф останется «плоским» для пассажира, и «Аэрофлот» не будет летать в убыток», - сообщил глава «Аэрофлота». На прошлой неделе власти Сахалинской области подписали с «Аэрофлотом» соглашение о субсидировании из областного бюджета авиабилетов на рейсы Москва - Южно-Сахалинск – Москва. Правительство области берет на себя обязательства обеспечить жителям Сахалина возможность покупать билеты «Аэрофлота» до Москвы по «плоским» тарифам. В соглашении говорится о субсидировании тарифов из областного бюджета на год вперед. Ожидается, что предварительная продажа билетов откроется в первой декаде сентября. В настоящее время на Сахалин из Москвы летают «Россия» и «ИрАэро». Перелеты последней субсидируются из регионального бюджета. О какой бизнес-активности может идти речь? В Госдуме уже считают, что возможная отмена «плоских» тарифов станет катастрофой для регионов Дальнего Востока. «Я полностью разделяю возмущение дальневосточников и ту нервную реакцию, которую вызвало интервью главы «Аэрофлота» «Интерфаксу» у моих земляков, - говорит первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме, секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Виктор Пинский. - Любое упоминание о том, что есть планы сделать более дорогими полеты на Дальний Восток, всегда вызывает такие чувства в регионе. Соцсети взорвались по этому поводу, несмотря даже на то что эти два дня во Владивостоке, например, все заняты выживанием в связи с тайфуном. Даже с «плоскими» тарифами цена на билеты в Москву, неподъемна для большинства жителей региона. А других вариантов попасть в любой другой город страны почти нет. И тех, кому необходимо улететь – не просто в отпуск, а по серьезным личным поводам, намного больше количества таких билетов. Не всегда эти поводы можно запланировать так, чтобы не переплачивать за билет. Это же жизнь», - сказал парламентарий. Пинский считает стратегическим вопрос обеспечения доступности цен на авиаперевозки на Дальний Восток. «Понятно, что «плоский» тариф – нерыночная мера, как и сказал Виталий Савельев. Понятно, что общий уровень цен снижается, когда есть конкуренция. И понятно, что на нашем направлении ее по факту нет. Но дело даже не в этом сейчас. Контрольный пакет акций «Аэрофлота» находится у государства, а государство должно заботиться о своих гражданах. Особенность нашей страны, протяженность такая, что этот вопрос, могут ли дальневосточники позволить себе летать, – стратегический», - подчеркнул Пинский. По его мнению, плоский тариф нельзя то вводить, то отменять. Должно быть общее понимание того, что такая мера должна быть долгосрочной, постоянной, должно быть понимание того, как еще можно удешевить эти перелеты в условиях, когда развитие региона – это приоритетное направление и вопрос безопасности для России. «Как развивать регион, о какой бизнес-активности, инвестиционной привлекательности и привлекательности территории для населения можно говорить, если человек просто не может слетать на Сахалин или во Владивосток, например, к своему бесплатному гектару?» - задается вопросом Пинский. В убытке, но с… прибылью Группа «Аэрофлот» за I полугодие 2019 года получила убыток в размере 8,8 млрд рублей, несмотря на увеличение выручки на 17,2%, до 311,44 млрд рублей. С учетом переоценки результатов первого полугодия 2018 года убытки авиакомпании выросли в три раза. В то же время II квартал этого года «Аэрофлот» закончил с чистой прибылью в 6,9 млрд рублей против скорректированной прибыли за тот же период прошлого года в размере 8,98 млрд рублей (-22,8%). EBITDA выросла на 13,4%, до 47 млрд рублей. Выручка увеличилась на 12,7%, до 173,4 млрд руб. «Во втором квартале ряд трендов начала года несколько изменился. Стоимость керосина продолжила оставаться на высоких уровнях в сравнении со средними историческими значениями, однако можно отметить первые признаки ее стабилизации: в июне 2019 года мы зафиксировали первое за почти два года снижение по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Если девальвация рубля к доллару замедлилась с 16,2% в первом квартале до 4,5% во втором, то незначительное укрепления рубля против евро вместе со слабой динамикой доходных ставок на европейских маршрутах привело к росту выпадающих доходов», - пояснил заместитель гендиректора «Аэрофлота» по коммерции и финансам Андрей ЧИХАНЧИН. Досье "Золотого Рога": «Аэрофлот» - крупнейшая авиационная группа в РФ. Объединяет компании «Аэрофлот - российские авиалинии» (работает в премиальном ценовом сегменте), «Россия» (средний сегмент), лоукостер «Победа» и «Аврора» (Дальний Восток). 51,2% акций ПАО «Аэрофлот» принадлежит Росимуществу, пакетом в 3,5% владеет госкорпорация «Ростех», 5,1% принадлежит физлицам, 0,1% - менеджменту компании, 35,7% - у институциональных инвесторов. «Аэрофлот» ранее принял амбициозную стратегию - перевезти к 2023 году, когда авиакомпания будет отмечать 100-летие, не менее 100 млн пассажиров. Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

