"Болезни роста" можно вылечить

В Приморье постепенно решают вопросы с обеспечением новых микрорайонов необходимой инфраструктурой Несколько месяцев назад губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО поставил задачу в ближайшие годы существенно увеличить объемы ввода жилья. Акцент делается на комплексную застройку земельных участков, которые планируется продавать строительным компаниям через аукционы. Но одним из главных вопросов для недавно построенных микрорайонов в городах края остается обеспечение новоселов объектами коммунальной и социальной инфраструктуры. Во многих спальных районах Владивостока и других городов Приморья до сих пор ощущается нехватка объектов социальной инфраструктуры, скверов и парковочных мест. Часто доводить до ума приходится и объекты ЖКХ, которые призваны обеспечить комфортное проживание в новых домах. В большинстве ведущихся в Приморье проектов жилищной застройки, предусматривающих возведение не одного, а нескольких домов, о создании объектов инфраструктуры упоминается вскользь. В лучшем случае покупателям квартир рассказывается о количестве школ или детских садов поблизости, без уточнения, есть ли в них свободные места. Помогли себе сами За последнее десятилетие во Владивостоке было реализовано два крупных проекта комплексной застройки территорий – это микрорайоны в Снеговой Пади и бухте Патрокл. И в обоих случаях новоселам пришлось подождать, пока городская среда в их микрорайонах станет сколько-нибудь комфортной. В Снеговой Пади, которая строилась в период подготовки Владивостока к саммиту АТЭС, власти изначально позаботились о социальной инфраструктуре – школы, детские сады и поликлиники были предусмотрены еще на этапе проектирования микрорайона. Однако несколько лет ушло на то, чтобы решить транспортные проблемы – запустить необходимое количество автобусов, оборудовать дорожные развязки и перекрестки на выезде из нового жилого массива. Одной из острых проблем также стало соседство с мусоросжигательным заводом на улице Бородинской. Жильцы неоднократно обращались в различные инстанции по поводу того, что выбросы предприятия ветром сносит прямо на их дома, проводили митинги и пикеты. В 2017 году эксплуатировавшее завод МУПВ «Спецзавод №1» установило новые фильтры, а летом 2018 года было принято решение о полном закрытии завода. Вопросы инфраструктуры и экологии стали центральными и для жителей микрорайона, расположенного на другом конце города – в районе бухты Патрокл. Активное жилищное строительство развернулось здесь после 2015 года и продолжается по сей день. Но, в отличие от Снеговой Пади, социальные объекты и даже нормальные дороги в этом микрорайоне пока только в планах. Из крупных проблем удалось справиться только с загрязнением расположенного неподалеку реликтового озера: в июне 2018 года КГУП «Примводоканал» запустило здесь две канализационные насосные станции. Они пришли на смену предыдущим объектам, вышедшим из строя и разворованным. Ранее безымянное озеро было доведено до плачевного состояния по вине ФГУП «Главное военно-строительное управление №6», которое осуществляло комплексную застройку жилого микрорайона в бухте Патрокл. Застройщик в нарушение действующего законодательства не исполнил свою обязанность по передаче источников и коммуникаций инженерно-технического обеспечения жилой застройки на обслуживании эксплуатирующим организациям, и со временем КНС пришли в неработоспособное состояние. Что касается внутриквартальных дорог, то в настоящее время речь ведется в основном о проектировании. Та же ситуация с тротуарами со стороны улицы Коммунаров и Басаргина, а также с остановочными павильонами в микрорайоне. До сих пор не восстановлен и виадук через трассу «Седанка – Патрокл», ранее соединявший две части микрорайона и разрушенный в октябре прошлого года грузовиком. Газ пришел не сразу Непросто складывалась судьба уссурийского микрорайона «Радужный», первые дома в котором были сданы в 2016 году. Одним из основных преимуществ нового района, построенного в рамках федерального проекта «Жилье для российской семьи» и государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы, должно было стать газовое отопление. Однако сроки подключения «Радужного» к магистральному газопроводу неоднократно переносились – на финишную прямую работы вышли только в нынешнем году. Временным решением стали строительство газгольдера по соседству с поселком и субсидирование тарифа для жильцов, поскольку такой газ стоил гораздо дороже. Однако предстоящий отопительный сезон в «Радужном», как ожидается, начнут на природном газе. Компания-подрядчик заверила власти Уссурийска, что необходимые для подключения работы должны завершиться 20 сентября. Рельеф и все особенности местности были учтены заранее, и единственными препятствиями на пути трубоукладчиков стали дожди и… огороды, возделываемые жителями улицы Штабского. Выехав на место, участники совещания решили, что земельные работы на данном участке следует немного оттянуть, чтобы жильцы окрестных домов успели собрать урожай. Добавим, что газификация затронет не только жилые дома, но и бизнес-зону, где планируется создание агропромышленного парка, а также социальные объекты, включая детский сад, проект строительства которого уже прошел государственную экспертизу. Кроме того, к работе на природном газе в 2019 году подготовлены крупные котельные Уссурийска. Переход на новый вид топлива позволит значительное улучшить экологическую ситуацию в городе. Большая стройка в Большом камне Счастливым исключением из правила могут стать новые микрорайоны Большого Камня, предназначенные для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда» и их семей: здесь сразу позаботились об обеспечении жилых массивов коммунальной и транспортной инфраструктурой. В то же время строительство объектов социальной инфраструктуры для нынешних и будущих жителей Большого Камня значительно отстает от графика, за что мэр города Александр АНДРЮХИН в марте получил выговор от главы региона Олега Кожемяко. В рамках возведения инфраструктуры для ТОР «Большой Камень» филиал «Приморские электрические сети» АО ДРСК в 2018 году завершил строительно-монтажные работы на подстанции 110 кВ «Садовая», а в январе 2019 года – комплексное опробование подстанции. Это финальный этап наладки оборудования, после которого энергообъект будет готов к подключению потребителей. Подстанция «Садовая» была построена для обеспечения электроэнергией новых жилых микрорайонов «Шестой», «Парковый», «Садовый», «Пятый» и «Нагорный», а также объектов водо- и теплоснабжения. Установленная мощность новой подстанции составляет 80 МВА. Для нового микрорайона «Садовый» также строится газомазутная модульная котельная, которая сможет увеличивать мощность в зависимости от нагрузок. Обновят оборудование и на построенной еще в советское время фильтровальной станции, которая сегодня очищает около 15 тысяч кубов воды в сутки: с учетом реализации всех планов по развитию ТОР, через несколько лет потребление вырастет до 35 тысяч куб. м. Полностью планируется заменить водоочистные сооружения в микрорайоне Южная Лифляндия, которые уже сегодня с трудом справляются с нагрузкой. Кроме того, КРДВ занимается проведением внутриквартальных сетей, а также ливневой канализации в новых микрорайонах Большого Камня. А в целом только на разработку схемы отсутствующей в Большом Камне ливневой канализации планируется направить до 120 млн рублей из федерального бюджета. В соответствии с заявкой КРДВ к сетям водоснабжения и водоотведения подключаются строящиеся микрорайоны для работников судостроительного комплекса «Звезда» - это микрорайоны «Шестой», «Парковый», «Садовый». В 2018 году КГУП «Примводоканал» закончены работы по укладке сетей для микрорайона «Шестой», где возводятся 16 многоквартирных жилых домов первой очереди и планируется строительство еще девяти. Всего построено около 600 м сетей, канализационная насосная станция. В микрорайоне «Парковый» на 15 домов строительно-монтажные работы в части водоснабжения и водоотведения также выполнены. Здесь проложено 160 м сетей водоснабжения диаметром 135 мм и 504 м сетей водоотведения диаметрами от 140 до 426 мм, возведена канализационная насосная станция. А в апреле 2019 года строители приступили к строительству сетей и двух КНС для микрорайона «Садовый» на 20 домов. Проведенные мероприятия в сфере ЖКХ позволят не только подключить к сетям новые микрорайоны Большого Камня, но и повысить надежность электро-, тепло- и водоснабжения территории, что является одной из задач государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2021 годы». Добавим, что повысить комфортность проживания в Большом Камне призвано строительство новых дорог в строящихся микрорайонах, а также прочная связь с другими городами Приморья. В 2020 завершится строительство второго участка автотрассы Владивосток–Находка–Порт Восточный от Артема до Царевки длиной 25 км, который значительно сократит время в пути до новой столицы российского судостроения. ЕСТЬ ДАННЫЕ Жилые дома общей площадью 203 тыс. квадратных метров введены в эксплуатацию в Приморье с начала года. По информации департамента градостроительства, более половины от общего числа сданных квадратных метров построили индивидуальные застройщики. На данный момент строительный комплекс Приморья представлен более 5 тыс. строительных подрядных организаций. Крупнейшие из них – это группа компаний «Армада», «ЯВ-Строй», «Дальстройбизнес II», «РемСтройЦентр», «ТехПромАтлант», «КИПР», «Ремонтно-строительная компания КФК», «Аврора-Строй», «Торговый дом «Аквадом», ОАО «Комплекс», «Строитель-43», «Тихоокеанская строительно-производственная компания». На фото: Большая стройка по-приморски. Фото Виктора КУДИНОВА Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

