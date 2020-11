Ставят на счетчик

Приморцев стали реже обманывать при поверке и замене приборов учета

Приморцев стали реже обманывать при поверке и замене приборов учета Несмотря на усилия контролирующих органов, организации, которые пользуются недостаточным знанием законодательства в сфере ЖКХ со стороны населения, пытаются заработать на доверчивых приморцах. Раз в несколько месяцев жители Владивостока обнаруживают в своих почтовых ящиках извещения о необходимости поверки и срочной замены приборов учета воды. Тому, как не попасться на удочку нечистоплотных «коммунальщиков» и как правильно провести процедуру поверки и замены счетчиков, посвящен материал «Золотого рога». Извещения о необходимости метрологической поверки счетчиков каждый раз меняют внешний вид, но некоторые элементы «кочуют» из бланка на бланк. В первую очередь, это солидное название организации, от имени которой идет рассылка. Это может быть «Центральная служба учета ресурсов», «Единая городская служба по учету водоснабжения» или «Городской центр учета водопотребления». Или другие, «внушительные» названия. Как правило, для пущего сходства с квитанциями на бланке содержится штрих-код – который, разумеется, не прочитает ни один банкомат. Меняется дизайн «уведомлений», но неизменно одно: поверку мошенники предлагают сделать дороже, чем учреждения, имеющие лицензию на такие работы. Взять на испуг Цифрами аферисты пугают тех, у кого срок метрологической поверки истек – в этом случае оплата идет как раз по нормативу. Обязательный элемент – ссылка на федеральное законодательство, в котором прописана обязанность собственников жилья предоставлять приборы учета для поверки по истечении определенного периода. Но при этом отправители забывают сослаться на другую норму – о том, что проводить поверку счетчиков вправе только специально аккредитованная организация. Список организаций, имеющих право на осуществление деятельности по поверке водомерных счетчиков, размещен на сайте Росаккредитации. Поэтому для собственников жилья не составит труда проверить, есть ли в данном реестре название организации, которая прислала им «уведомление». Иногда встречаются и попытки напугать собственников жилья: если счетчик не пройдет поверку до определенной даты, то расчет платы за потребленную воду будет рассчитан исходя из норматива. А это, как правило, ведет к значительному росту платежей. Для убедительности прямо в извещении расположена таблица с расчетом платы за водоснабжение по нормативу. Чтобы избежать роста платежей за услуги ЖКХ, доверчивым гражданам предлагается позвонить по указанному в «извещении» телефону и согласовать время «поверки» счетчика. А дальше, как говорится, дело техники… Досье "Золотого Рога": Порядок проведения проверок приборов учета и правильности снятия их показаний определены Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением правительства РФ №354 в 2011 году. Правилами предусмотрено, что оснащение жилого или нежилого помещения приборами учета, ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплуатация, сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены собственником жилого или нежилого помещения. Однако поверка средств измерений может осуществляться только аккредитованными в соответствии с действующим законодательством на проведение поверки средств измерений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Преступление и наказание Еще в 2016 году листовки от «Единой городской службы по учету водоснабжения» по решению краевого УФАС были признаны незаконной рекламой. Было установлено, что в ней содержатся несоответствующие действительности сведения о рекламодателе, отсутствует часть существенной информации об условиях приобретения услуги, искажается смысл информации, вводятся в заблуждение потребители рекламы. В 2017 и 2018 гг. история снова повторилась, только с другим названием организации и другим юрлицом. Отметим, что похожие сценарии имели место в других регионах страны: получив штраф и затаившись на время, охотники за неповеренными счетчиками вновь приступают к рассылке уведомлений. И самое неприятное, что, даже потратив несколько тысяч рублей на сомнительные услуги по поверке и замене счетчика, собственник жилья де-юре все равно останется без прибора учета. Как уже говорилось выше, распространяющая листовки организация не уполномочена проводить поверку счетчиков и выданные ей документы на новый прибор учета не имеют силы. Делайте это правильно И все же для большинства собственников жилья в Приморье давно стало нормой наличие индивидуальных приборов учета, которое также помогает решать задачи, поставленные государственной программой «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы. А за поверкой водомерных счетчиков граждане обращаются в уполномоченную на то организацию – Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Приморском крае» (Приморский ЦСМ). Добавим, что счетчики учета горячей и холодной воды необходимо периодически поверять вне зависимости от того, используется ли вода или нет. Межповерочный интервал указан в техническом паспорте водосчетчика. Поверка счетчика осуществляется либо на базе стационарной поверочной установки учреждения, для чего необходим демонтаж водосчетчика и доставка его в ЦСМ, либо на месте его эксплуатации (поверка осуществляется при наличии воды в системе). В зависимости от результатов поверки водосчетчик может быть признан годным к дальнейшей эксплуатации или забракован, как не соответствующий предписанным требованиям. При положительном результате поверки в технической документации специалист ставит отметку о проведении поверочных работ, после чего собственник жилья должен обратиться с результатами поверки в Вычислительный центр по коммунальным платежам и водомерную инспекцию. При отрицательном результате поверки заказчику выдается извещение о непригодности счетчика, после чего он подлежит замене на новый. Однако в течение трех месяцев после того, как прибор учета выработал свой ресурс, начисление платы за потребленные услуги производится, исходя из среднемесячного потребления. Если в течение этого срока новый прибор не был установлен и опломбирован, начисления производятся по нормативам потребления, которые варьируются в зависимости от количества проживающих людей в квартире, количества комнат, а также наличия электропечей и сантехники. Добавим, что у частных лиц стоимость услуг по установке приборов учета будет немного ниже, зато ряд магазинов предлагает смонтировать приобретенный у них счетчик силами своих сотрудников. В любом случае при покупке специалисты советуют уделить внимание комплектации счетчика, особенно наличию присоединительного комплекта, который будет необходим для монтажа прибора. Другим неотъемлемым условием при опломбировке счетчиков является наличие технического паспорта на прибор учета. Что касается счетчиков электроэнергии, то для их установки или замены необходимо приобрести прибор учета, согласовать в обслуживающем подразделении филиала «Дальэнергосбыт» порядок замены прибора, после чего обратиться к электрику организации, обслуживающей ваш дом, либо в любую специализированную организацию, производящую электромонтажные работы. Необходимо сохранить демонтированный (старый) прибор учета для его предъявления агенту «Дальэнергосбыта», когда он будет ставить пломбу на новый прибор учета. Демонтаж прибора учета и последующий монтаж производится в присутствии представителей УК или ТСЖ, либо представителей ресурсоснабжающей организации (при непосредственной форме управления МКД или не выбранной форме управления в МКД) или представителя сетевой организации (в индивидуальных жилых домах). Сделать заявку на опломбировку прибора учета можно в ближайшем отделении «Дальэнергосбыта» или по телефону. Агент по сбыту электроэнергии «Дальэнергосбыта» произведет опломбировку нового прибора учета. При этом агент по сбыту заранее свяжется с вами по указанному в заявке контактному телефону для согласования времени проведения работ по опломбировке прибора учета. Важно: услуга оказывается бесплатно! В момент опломбировки необходимо предъявить паспорт нового прибора учета и прежний (демонтированный) прибор учета для фиксации агентом по сбыту последних показаний. В период замены прибора учета, не превышающий три месяца, начисление платы за электропотребление будет производиться, исходя из среднесуточного потребления. Далее – по нормативам потребления электроэнергии при отсутствии прибора учета. ВАЖНО Уведомления на замену счетчиков по форме схожи с официальными квитанциями, но при этом не адресованы конкретным жильцам, что позволяет считать их рекламой. Надзор за соблюдением законодательства о рекламе относится к компетенции Управления федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю, куда граждане также могут обращаться по поводу рассылки «извещений». Сделать это нужно заказным письмом по почте: 690007, Владивосток, 1-я Морская, 2 или на электронный адрес: to25@fas.gov.ru, приложив копию или скан квитанции. Также можно воспользоваться электронной формой на сайте УФАС. Подробно с порядком обращения можно ознакомиться на сайте ведомства. На фото: «Умные» приборы позволяют экономить и не переплачивать. Фото Виктора КУДИНОВА. 