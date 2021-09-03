«Ростелеком» и южнокорейский IT-гигант могут построить в России «умные фермы»

Интернет-провайдер «Ростелеком» и действующая в сфере точного земледелия южнокорейская компания Naretrends подписали меморандум о сотрудничестве для применения разработок IT в сельском хозяйстве. Плодом такого сотрудничества может стать появление в России «умных ферм». Об этом сообщают в пресс-службе «Ростелекома».

Совместно компании начнут разработку проектов «умного» сельского хозяйства, при котором системы контроля, наблюдения и анализа работают на основе новейших информационных технологий. В перспективе возможно создание в РФ автоматических теплиц – так называемой «умной фермы». На вооружение российских аграриев могут поступить и другие новшества. Так, для анализа изменений в растениях может использоваться потоковая обработка данных. Собранная информация подходит не только для детального обзора сложившейся ситуации, но и для того, чтобы рассчитать, как растения будут изменяться дальше. Кроме этого, стороны займутся созданием единого цифрового пространства в сфере сельского хозяйства. В «Ростелекоме считают, что это «поможет трансформировать бизнес-процессы производства и управления». Naretrends и российский провайдер в рамках своего сотрудничества займутся разными вопросами. Южнокорейская фирма будет связываться с заинтересованными сельскохозяйственными компаниями, разрабатывать подходящую продукцию и участвовать в реализации проекта. «Ростелеком» будет оказывать техническую поддержку, а также выполнять конкретные задачи на стадии внедрения проектов», - рассказали в пресс-службе отечественной компании о совей роли. У провайдера уже есть всё необходимое – сеть информационных центров, налаженные линии коммуникаций, опыт деятельности в сфере IT. За плечами фирмы имеется опыт работы над проектами разного уровня, в том числе над задачами в аграрной сфере.

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