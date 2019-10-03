Моцареллу и буррату теперь производят на Сахалине

Несколько лет жительница областного центра Мария Федотова готовила сыр в качестве хобби – для себя и знакомых. Однако популярность продукта так быстро росла, что информация о нем разошлась далеко за пределы дружеского круга. Узнав о финансовой поддержке бизнесменов на Сахалине, островитянка решила зарегистрировать ИП. Открыла производственный цех в островной столице и получила субсидию из регионального бюджета на возмещение затрат в размере 150 тысяч рублей.