На форуме СПЕКТР-2019 обсудили основные вопросы инфокоммуникационной отрасли

24-25 сентября 2019 года в Сочи (Роза Хутор) состоялся XIX Международный форум: «Регулирование в сфере инфокоммуникационных технологий. СПЕКТР-2019» В этот раз программа мероприятия была расширена новыми темами. Помимо вопросов использования частотного ресурса в РФ, внедрения сетей 5G и интернета вещей, на форуме обсуждались проблемы трансформации телесмотрения и защиты персональных данных в условиях цифровизации. Кроме того, в программу вошла секция, посвященная 25-летию Рунета, на которой была представлена наиболее актуальная информация о российских доменных зонах. Открыл форум руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Он отметил, что до недавнего времени «Спектр» был узкоспециализированным отраслевым мероприятием для обсуждения, прежде всего, вопросов использования частотного ресурса. Однако в прошлом году было предложено расширить тематику. «Очевидно, что сегодня технологические, коммерческие и организационные процессы, которые происходят в сфере развития телекоммуникаций, информационных технологий и медиа тесно взаимосвязаны», – сказал А. Жаров. Программа форума СПЕКТР-2019 включала в себя обсуждение перспектив внедрения в России стандарта 5G, возможных способов использования новой инфраструктуры, задач, связанных с построением эффективной системы управления национальным инфокоммуникационным комплексом и обеспечением его устойчивости к внешним воздействиям. Также в число тем вошли: развитие национального доменного пространства, внедрение цифрового телевидения, трансформация отечественных аудиовизуальных сервисов, защита персональных данных. Выступая на пленарном заседании форума, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Иванов предложил задуматься о разработке технологии связи шестого поколения уже сейчас, не дожидаясь внедрения 5G. Он напомнил, что сеть 3G развивалась в Европе, 4G – в основном, в США, а в случае с 5G технологическое лидерство захватили компании из Китая. России пора занять достойное место в этом ряду. Поэтому следует обратить взгляд на следующий эволюционный этап, даже несмотря на то, что пятое поколение мобильной связи еще не внедрено, отметил О. Иванов. Руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий высказался на тему включения в Налоговый кодекс обязательных отчислений операторов связи. Сейчас неналоговыми платежами для операторов являются ежегодные отчисления 1,2% выручки в Резерв универсального обслуживания, из которого средства расходуются на оказание универсальных услуг связи (УУС). При превращении таких отчислений в налог появляется риск того, что собранные деньги будут распределяться не на нужды отрасли. Россвязь эту инициативу не поддерживает и считает, что целесообразно сохранить действующий статус указанного платежа в форме фискального сбора. Директор ФГУП «РТРС» Андрей Романченко рассказал об итогах реализации федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы». Он подчеркнул: «Сейчас, в свете новых ориентиров развития страны, ФЦП можно без преувеличения назвать пилотным проектом цифровой экономики». Помимо внедрения современных технологий телерадиовещания, реализация программы позволит освободить частотный ресурс, который может быть востребован для запуска сетей связи пятого поколения в России. Также новую инфраструктуру РТРС можно использовать для подключения к высокоскоростному интернету социально значимых объектов, отметил А. Романченко. Глава Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский обратил внимание на изменившиеся приоритеты медиапотребления. «По статистике население нашей страны тратит лишь 14 минут в день на чтение газет и 8 минут на чтение журналов. По данным Роскомнадзора, примерно на 50% упало количество регистрируемых печатных СМИ. Уже сейчас интернет начинает побеждать телевидение по потребляемому свободному времени человека и уже победил по рекламным доходам. В интернете все чаще лидируют социальные сети, где, например, в России человек проводит 2,5 часа в день. Это мировая тенденция», – отметил глава Роспечати. Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский заявил, что технологии сетей связи пятого поколения могут быть интересны не только гражданскому сектору, но и применяться в сферах обороны и безопасности страны. Эксперт также предложил вернуться к вопросу о возобновлении проведения тестов 5G в диапазоне 3,4-3,8 гигагерц. В рамках секции «Регулирование радиочастотного спектра» заместитель руководителя Роскомнадзора Александр Панков рассказал о совершенствовании административных процедур разрешительной и контрольно-надзорной деятельности в сфере связи. Директор департамента государственной политики в сфере связи Минкомсвязи Андрей Канцуров сообщил об использовании радиочастотного спектра в национальной программе «Цифровая экономика». Генеральный директор ФГУП «НИИР», президент «Национальной радиоассоциации» Валерий Бутенко обозначил перспективы развития новых технологий в свете предстоящих решений Всемирной конференции радиосвязи 2019 года. Заместитель директора НТЦ А ЭМС ФГУП «НИИР» Евгений Девяткин представил план конверсии радиочастотного спектра для внедрения технологии 5G в РФ. Заместитель генерального директора ФГУП «Космическая связь» Евгений Буйдинов доложил о комплексном развитии космических информационных технологий на 2020-2030 годы (ФЦП «Сфера»). На секции также выступили представители операторов связи, зарубежных и отечественных производителей телекоммуникационного оборудования, научно-исследовательских институтов и отраслевых организаций. В рамках секции «Трансформация смотрения телевизионного контента. Перспективы развития с учетом перехода на цифровую платформу» обсуждались вопросы состояния рынка в связи с переходом на цифровое ТВ, расширения возможностей для монетизации видеоконтента, определения точек соприкосновения медиаотросли и интернет-индустрии для увеличения роста показателей качества контента и доли телесмотрения. В заседании приняли участие руководитель Роскомнадзора А. Жаров, генеральный директор Mediascope Руслан Тагиев, заместитель генерального директора ФГУП «РТРС» Виктор Пинчук, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинг» Алексей Краснов, операционный директор «Яндекса» Грег Абовски, заместитель генерального директора ivi Михаил Платов, исполнительный директор Русбренд Алексей Поповичев, исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков. Секцию «Защита прав субъектов персональных данных в условиях цифровизации и построения глобального информационного пространства» провел врио заместителя руководителя Роскомнадзора Юрий Контемиров. Он выступил с докладом, посвященным вопросам защиты прав субъектов персональных данных в условиях цифровизации. Участники заседания обсудили вопросы противодействия мошенничеству с использованием методов социальной инженерии, регулирования данных, а также баланса между развитием технологий и защитой частной жизни граждан. Среди докладчиков секции были первый заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко, директор региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) Сергей Гребенников. На секции «RU – зона доверия. Национальный домен как знак качества» был представлен проект меморандума о взаимодействии и координации деятельности по формированию национальной системы доменных имен в рамках закона об устойчивой работе Рунета. Документ уже разослан во все регистратуры на согласование, его подписание планируется после 1 ноября, когда вступят в силу ряд положений закона. Об этом рассказал директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев. По его словам, меморандум, к которому, как планируется, присоединятся все российские регистратуры, позволит установить единый подход к развитию доменного пространства и обеспечению безопасности в нем. Также в рамках двухдневного отраслевого мероприятия состоялся традиционный круглый стол по вопросам взаимодействия пользователей радиочастотного спектра с ФГУП «ГРЧЦ».

