Новострой Владивостока начал стремительно дешеветь

Портал «Мир квартир» отмечает, что притом, что по 9 месяцам прирост цен на новострой по стране был положительным, в третьем квартале «квадрат» в среднем подешевел на 1,8%, а средняя цена квартиры – на 1,4%. Отрицательная динамика цен оказалась связана с тем, что на рынок заметно увеличил предложение нового жилья, а спрос к этому оказался не готов. Застройщики надеются на обещанное правительством снижение ставок по ипотечным кредитам, которые могут удержать цены новостроя от дальнейшего падения. Переход на эскроу-счета дал с начала года по стране заметный прирост цен на новострой, но он ограничился первым полугодием и исчерпал себя как фактор влияния на рост цен.