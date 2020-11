Приморский край стал лидером Медиарейтинга инвестиционного климата регионов России в августе

На втором месте – Самарская область, третье место – у Московской области, замыкают первую пятерку Республика Башкортостан и Сахалинская область

Исследование подготовлено АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» при поддержке коммуникационной группы «Publicity» на основе данных компании «Медиалогия». Рейтинг формируется на основе упоминаний в федеральных и региональных СМИ деятельности по улучшению инвестиционного и делового климата регионов России. В качестве объектов для оценки выступают показатели Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который по поручению Президента России с 2014 года измеряет АСИ совместно с ведущими деловыми объединениями. «Медиарейтинг создан для того, чтобы мотивировать регионы к публичному освещению тех успехов, которые происходят в улучшении инвестиционного и делового климата. Эта работа должна быть направлена в первую очередь на местных предпринимателей, а также на инвесторов», – отмечается в исследовании. Приморский край вновь возглавил Медиарейтинг. На втором месте – Самарская область, третье место – у Московской области, замыкают первую пятерку Республика Башкортостан и Сахалинская область. Наиболее значимыми событиями в сфере инвестиций, которые освещали СМИ в августе 2019 года стали: посещение Приморского края представительной делегацией Индии во главе с Министром торговли и промышленности Пиюшем Гоялом и заявление индийских инвесторов о намерении построить в Приморье второе предприятие по огранке алмазов. В числе важных и полезных новостей также отмечены публикации об Инвестиционном портале Приморского края, где на сегодняшний день представлено более 100 площадок, которые инвестор может выбрать для реализации своего бизнес-проекта. «Конечно, же число публикаций гораздо больше. Мы активно рассказываем о запуске удобных электронных сервисов для бизнеса, таких как Региональный портал услуг Приморского края, сокращении сроков различных административных процедур – подключения к электроэнергии, постановки объектов на кадастровый учет, получения разрешения на строительство и многих других. Наша задача – не только сообщать предпринимателям о том, какие в крае появляются новые возможности для их комфортной работы. Очень важно напоминать, что все положительные изменения основаны на пожеланиях и рекомендациях самих предпринимателей, которые они высказывают в ходе заседаний рабочих групп с профильными департаментами Администрации края. К участию в этой работе мы приглашаем всех активных и неравнодушных представителей бизнеса», – подчеркнул и.о. директора департамента проектного управления Приморского края Николай Стецко. Напомним, что по поручению Губернатора Олега Кожемяко в Приморье ведется активная работа по улучшению инвестиционного климата. В ней задействованы все государственные органы, работа которых влияет на условия ведения предпринимательской деятельности. Это представители профильных департаментов Администрации края, главы муниципалитетов, руководители федеральных ведомств, ресурсоснабжающих организаций и правоохранительных органов, а также эксперты Агентства стратегических инициатив. Чтобы добиться положительных изменений, реализуются дорожные карты по 12 направлениям: земельные ресурсы и недвижимость, строительство, энергетика, IT инфраструктура, ЖКХ, транспорт, грузовые перевозки, лицензирование, инвестиции, предпринимательство, контрольно-надзорная деятельность. Ранее Президент России Владимир Путин поставил задачу перед субъектами ДФО к 2020 году войти в ТОП-30 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. По итогам 2018 года Приморский край улучшил позиции на 21 пункт, переместившись с 76 на 55 место. Фото – Администрация Приморского края Газета "Золотой Рог", Владивосток.

