Приморский край стал лидером Медиарейтинга инвестиционного климата регионов России в августе

«Конечно, же число публикаций гораздо больше. Мы активно рассказываем о запуске удобных электронных сервисов для бизнеса, таких как Региональный портал услуг Приморского края, сокращении сроков различных административных процедур – подключения к электроэнергии, постановки объектов на кадастровый учет, получения разрешения на строительство и многих других. Наша задача – не только сообщать предпринимателям о том, какие в крае появляются новые возможности для их комфортной работы. Очень важно напоминать, что все положительные изменения основаны на пожеланиях и рекомендациях самих предпринимателей, которые они высказывают в ходе заседаний рабочих групп с профильными департаментами Администрации края. К участию в этой работе мы приглашаем всех активных и неравнодушных представителей бизнеса», – подчеркнул и.о. директора департамента проектного управления Приморского края Николай Стецко.