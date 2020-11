В Приморье завершен ремонт участка дороги Осиновка–Рудная Пристань

Всего отремонтировано 2,5 километра дорожного полотна

Всего отремонтировано 2,5 километра дорожного полотна Примавтодор выполнил ремонт участка автомобильной дороги Осиновка–Рудная Пристань. Работы проведены в районе села Таежка. «На участке дороги Осиновка–Рудная Пристань с 100 по 102 километры был уложен выравнивающий слой дорожной одежды, после чего 5-сантиметровый слой асфальтобетона», – добавили в Примавтодоре. В настоящее время сотрудники Арсеньевского филиала предприятия ведут ремонт дворов по муниципальной программе в Арсеньеве. Предстоит по 14 адресам уложить новый асфальтобетон и установить бордюры. Фото – АО «Примавтодор» Газета "Золотой Рог", Владивосток.

