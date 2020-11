Во Владивостоке небоскреб оперся на банковские обещания

ЖК "Аквамарин" нашел моральную поддержку для покупателей

ЖК «Аквамарин» нашел моральную поддержку для покупателей На информацию РБК о том, что банк «Дом.РФ» предоставит застройщику 44-этажного небоскреба ЖК «Аквамарин» высотой 155 метров проектное финансирование на сумму 2,9 миллиарда рублей, представитель компании отметил, что на самом деле речь идет об открытии банком кредитной линии на соответствующую сумму, которой застройщик может воспользоваться, а может быть и нет. В компании сообщили, что эта готовность банка прокредитовать завершение строительства небоскреба важна для потенциальных покупателей, которые таким образом получили дополнительную уверенность, что неожиданностей с вводом небоскреба в эксплуатацию быть не должно. В настоящее время он строится на деньги инвестора и дольщиков, которые уже выкупили большую часть квартир. И этих денег на завершение строительства достаточно. То есть, заемные средства, которые могут удорожать строительство и привести к потере застройщиком определенной выгоды, вероятно, не понадобятся. Известно, что заместитель генерального директора ООО СП «Строитель» Маргарита НИКОЛАЕВА недавно сообщала, что сдача небоскреба намечена на второй квартал 2020 года. Тем не менее, напомним, что в начале строительства этого дома предполагалось, что он появится на 8 лет раньше – к саммиту АТЭС 2012 года. Однако строительство на длительный срок останавливалось и задерживалось из-за проблем с финансированием. Помимо того, что, новое здание, вероятно, станет самым высоким в Сибири и на Дальнем Востоке, оно позиционируется как единственное относящееся к элит-классу в ДФО, и соответственно типы квартир в нем уже сегодня, по данным портала ЦИАН, стали региональными лидерами по ценам жилья. Известно, что в перспективе небоскреб «Аквамарин» останется точечным зданием в отличие от первоначального проекта, по которому на месте бывшего завода «Металлист» в районе бухты Федорова должен был появиться квартал из пяти небоскребов. Однако в рамках второй очереди проекта «Аквамарин» на смежном береговом участке продолжится строительством комплекса нежилых объектов рекреационного назначения. Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

