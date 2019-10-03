Во Владивостоке небоскреб оперся на банковские обещания

То есть, заемные средства, которые могут удорожать строительство и привести к потере застройщиком определенной выгоды, вероятно, не понадобятся. Известно, что заместитель генерального директора ООО СП «Строитель» Маргарита НИКОЛАЕВА недавно сообщала, что сдача небоскреба намечена на второй квартал 2020 года. Тем не менее, напомним, что в начале строительства этого дома предполагалось, что он появится на 8 лет раньше – к саммиту АТЭС 2012 года. Однако строительство на длительный срок останавливалось и задерживалось из-за проблем с финансированием.