Якутию посетит бизнес-миссия индийских горнорудных компаний

Индийское направление является одним из главных для работы АНО АПИ. С начала года была проведена серия роуд-шоу и презентаций, раскрывающих возможности инвестирования в проекты на Дальнем Востоке. В июне в Мумбаи состоялись мероприятия в рамках выездной сессии Восточного экономического форума, на которых обсуждались вопросы развития партнерских связей по ряду отраслей. В августе во Владивостоке прошел масштабный визит индийских бизнес-делегаций. На отраслевой сессии «Уголь и цветные металлы на Дальнем Востоке России: возможности для роста» индийским компаниям была представлена информация о действующих и перспективных проектах. По ее итогам были организованы встречи индийской компании «Коал Индия Лимитед» с руководством компаний «Долгучан», «Колмар», «Мечел». В рамках ВЭФ-2019 в присутствии президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди было подписано соглашение о сотрудничестве в области добычи коксующегося угля в ДФО между «Коал Индия Лимитед» и АНО АПИ.