Дан старт поставкам российского газа в Китай по восточному маршруту

Договор о восточном маршруте экспорта российского природного газа между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией подписан в мае 2014 года сроком на 30 лет. Экспортная производительность газопровода составляет 38 миллиардов кубометров в год, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.