Дан старт поставкам российского газа в Китай по восточному маршруту

Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста приняли участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Сила Сибири" Договор о восточном маршруте экспорта российского природного газа между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией подписан в мае 2014 года сроком на 30 лет. Экспортная производительность газопровода составляет 38 миллиардов кубометров в год, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области. Природный газ будет транспортироваться по магистрали с Чаяндинского месторождения в Якутии и Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Трасса газопровода протяжённостью около 3000 километров проходит по территории Иркутской области, Республики Саха и Амурской области. С российской стороны в мероприятии приняли также участие заместитель Председателя Правительства, председатель российской части Межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству Дмитрий Козак, Министр энергетики Александр Новак и председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер, который находился на компрессорной станции «Атаманская» в Амурской области. Сообщается на официальном сайте Президента России. Журнал "Дальневосточный капитал".

