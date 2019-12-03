Фонд "Навстречу переменам" открыл школу социального предпринимательства на YouTube

«Если вы реально хотите решить острую социальную проблему, это невозможно сделать за счет одного фестиваля, лагеря или проекта. Социальные инициативы – это долгосрочная, устойчивая, многолетняя работа, которую необходимо проводить сбалансированно. Социальное предпринимательство – это марафон, а не спринт. Такая работа требует постоянного пополнения своих ресурсов и обучения. Мы надеемся, что видеоуроки фонда «Навстречу переменам» помогут не просто спланировать свой проект до мелочей и дать практические советы для его реализации. Мы очень хотим, чтобы наши подписчики сохранили тот драйв, вдохновение и удовлетворенность от любимого дела, без которых невозможна работа с людьми и для них».