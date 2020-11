Развязные планы Владивостока

В мэрии Владивостока разрабатывают проекты Фирсовской развязки, мостов на Волжской и Лянчихинской и дорог на Патрокле

В мэрии Владивостока разрабатывают проекты Фирсовской развязки, мостов на Волжской и Лянчихинской и дорог на Патрокле В администрации Владивостока разрабатывают проекты крупных транспортных развязок и мостов - уже проектируются сооружения в районе Фирсовской развязки, на Волжской и Лянчихинской, а также в микрорайоне Патрокл, сообщает пресс-служба городской администрации. Крупные транспортные развязки, мостовые сооружения и дороги планируется построить в скором времени, а первоначально необходимо разработать соответствующие проекты. Первый этап таких работ - разработка проектов планировки территорий на капитальный ремонт автотранспортных узлов и мостовых сооружений. «Были объявлены аукционы, специализированные компании уже приступают к разработке проектов планировки территорий. Сейчас проводится проектирование в районе Фирсовской развязки, мостовых сооружений на Волжской и Лянчихинской, дорог в микрорайоне Патрокл», - сообщили в управлении дорог и благоустройства мэрии. После разработки и утверждения проектов планировки территорий специалистам предстоит также разработать проектно-сметную документацию. После всех этих процедур и прохождения государственной экспертизы начнется строительство. «Это обязательные этапы, которые необходимо пройти перед строительством или капитальным ремонтом транспортных развязок, мостовых сооружений и других крупных и значимых объектов дорожно-транспортной инфраструктуры», - пояснили специалисты. По предварительным данным, уже в следующем году возможна реализация второго этапа - разработка проектно-сметной документации и прохождение госэкспертизы, которая длится порядка полугода. После этого будет рассмотрен вопрос о выделении финансирования и начале строительных работ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter