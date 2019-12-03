Развязные планы Владивостока

«Это обязательные этапы, которые необходимо пройти перед строительством или капитальным ремонтом транспортных развязок, мостовых сооружений и других крупных и значимых объектов дорожно-транспортной инфраструктуры», - пояснили специалисты. По предварительным данным, уже в следующем году возможна реализация второго этапа - разработка проектно-сметной документации и прохождение госэкспертизы, которая длится порядка полугода. После этого будет рассмотрен вопрос о выделении финансирования и начале строительных работ.