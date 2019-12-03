Жителям Приморья, желающим заняться бизнесом, дадут 250 тысяч рублей

«В 2020 году мы планируем заключить социальный контракт с 1300 семьями с доходом ниже прожиточного минимума. Это финансовая помощь во время поиска работы одного из членов семьи, повышение квалификации, гарантированное трудоустройство от работодателя. На эти цели запланировано 175 миллионов рублей», – сообщила она.