Жителям Приморья, желающим заняться бизнесом, дадут 250 тысяч рублей

Жителям Приморья, желающим заняться бизнесом, дадут 250 тысяч рублей

3 декабря 2019, 15:40
Бизнес
175 миллионов рублей запланировано на социальные контракты в Приморье в 2020 году

175 миллионов рублей запланировано на социальные контракты в Приморье в 2020 году

Об этом сообщили на заседании администрации края под руководством губернатора Олега Кожемяко в понедельник, 2 декабря.

И.о. директора департамента труда и социального развития Приморского края Светлана Красицкая в своем докладе отметила, что одна из мер по снижению уровня бедности и выводу семей из трудной жизненной ситуации – это предоставление государственной соцпомощи на основании социального контракта.

«В 2020 году мы планируем заключить социальный контракт с 1300 семьями с доходом ниже прожиточного минимума. Это финансовая помощь во время поиска работы одного из членов семьи, повышение квалификации, гарантированное трудоустройство от работодателя. На эти цели запланировано 175 миллионов рублей», – сообщила она.

По словам Светланы Красицкой, также предусмотрена единовременная выплата – до 250 тысяч рублей на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности.

Олег Кожемяко подчеркнул, что необходимо предусмотреть механизмы поддержки в различных сферах – от сельского хозяйства до частного туризма. Так, при поддержке личных подсобных хозяйств нужно делать упор на семьи с детьми.

«Деньги на эти цели из федерального бюджета запланированы немалые. Нужно довести главам необходимые средства, чтобы они организовали работу на местах – помогли людям приобрести животных, корма, открыть индивидуальное предприятие, реализовать продукцию через кооперативы. Задачу по снижению уровня бедности нужно выполнить», – заявил Губернатор. Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)

Журнал "Дальневосточный капитал".

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