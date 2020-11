Жителям Приморья, желающим заняться бизнесом, дадут 250 тысяч рублей

175 миллионов рублей запланировано на социальные контракты в Приморье в 2020 году

175 миллионов рублей запланировано на социальные контракты в Приморье в 2020 году Об этом сообщили на заседании администрации края под руководством губернатора Олега Кожемяко в понедельник, 2 декабря. И.о. директора департамента труда и социального развития Приморского края Светлана Красицкая в своем докладе отметила, что одна из мер по снижению уровня бедности и выводу семей из трудной жизненной ситуации – это предоставление государственной соцпомощи на основании социального контракта. «В 2020 году мы планируем заключить социальный контракт с 1300 семьями с доходом ниже прожиточного минимума. Это финансовая помощь во время поиска работы одного из членов семьи, повышение квалификации, гарантированное трудоустройство от работодателя. На эти цели запланировано 175 миллионов рублей», – сообщила она. По словам Светланы Красицкой, также предусмотрена единовременная выплата – до 250 тысяч рублей на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Олег Кожемяко подчеркнул, что необходимо предусмотреть механизмы поддержки в различных сферах – от сельского хозяйства до частного туризма. Так, при поддержке личных подсобных хозяйств нужно делать упор на семьи с детьми. «Деньги на эти цели из федерального бюджета запланированы немалые. Нужно довести главам необходимые средства, чтобы они организовали работу на местах – помогли людям приобрести животных, корма, открыть индивидуальное предприятие, реализовать продукцию через кооперативы. Задачу по снижению уровня бедности нужно выполнить», – заявил Губернатор. Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края) Журнал "Дальневосточный капитал".

