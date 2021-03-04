Приморские сельскохозяйственники готовы к посевной на 95%

В краевом министерстве сельского хозяйства сообщили, что сейчас у приморских аграриев в наличии 32,3 тысячи тонн семян сои и 12,3 тысячи тонн зерновых культур — всего это 95% от общего плана. Семена в регион везут из Тюменской, Амурской областей, Алтайского и Хабаровского краев.
«Из Сибири уже завезли 120 тонн пшеницы, овса — 240 тонн, ячменя — 60 тонн, а также 180 тонн сои из Амурской области», — заявил министр Андрей Бронц.
Из-за увеличения посевных площадей сельхозпроизводители закупили 37,4 тысячи тонн минеральных удобрений — это 65% от общего плана.
«Сев сои и кукурузы проходит с 10 мая по 15 июня. Потребность в минеральных удобрениях будет обеспечена на 100%», — добавил он.
В этом году соей, кукурузой и ранними зерновыми планируется засеять более 512 тысяч гектаров. Сельхозпроизводители уже готовятся к весенне-полевым работам: подготавливают технику, закупают семена и минеральные удобрения.
Стоит отметить, что приморские производители сои и кукурузы вносят вклад в региональный проект «Экспорт продукции АПК» соответствующего национального проекта. В этом году он должен составить 1,7 миллиарда долларов.